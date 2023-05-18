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涉棟篤笑辱解放軍 內地喜劇公司遭罰逾千萬

【明報專訊】內地喜劇公司「笑果文化」旗下知名脫口秀（棟篤笑）演員HOUSE（本名李昊石）被指侮辱解放軍事件持續發酵，昨日，北京警方宣布對李昊石立案調查，北京文旅局公布警告涉事公司及沒收違法所得近132萬元（人民幣，下同）、並作出最嚴厲的「頂格罰款」近1335萬元，以及無限期暫停涉事公司在京所有演出活動；上海有關部門同步約談、嚴厲訓誡「笑果文化」負責人，責令即日起暫停在滬全部演出。

京滬演出全停 警立案查涉案演員

綜合內地媒體報道，5月13日晚，有網民舉報「笑果脫口秀」北京場有演員的「段子」涉嫌侮辱解放軍。北京文化市場綜合執法總隊15日決定對上海笑笙文化傳媒公司立案調查，查實該公司及其演員李昊石肆意篡改演出申報內容，在13日下午、晚上連續兩場演出中，出現嚴重侮辱軍隊情節，造成惡劣社會影響。

通報顯示，該公司行為違反了《營業性演出管理條例》相關規定，北京市文化執法總隊決定對該公司作出警告、罰款相應行政處罰。笑果文化隨即回應稱，公司將即刻解除涉事演員HOUSE勞動合同和藝人經紀合同，對全國各地所屬線下演出業務立即進行全面整頓、學習。事件並未因此落幕，上海文旅局昨跟進責令「笑果文化」即日起停演，立即開展內部管理整頓。中國演出行業協會也宣布，決定對李昊石的違規行為進行嚴厲申斥，並要求會員單位對其進行從業抵制。

嚴控涉案評論 有網民遭行拘

除了李昊石被警方立案調查，當局亦嚴控涉及該案的網絡評論，微博用戶「花花花未央HWY」16日評論稱「兵哥哥難道不都是狗（狗頭標誌）哥哥麼」，大連警方昨通報，當晚傳喚涉事34歲女網民史某，就其涉軍人不當言論處以行政拘留處罰。

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