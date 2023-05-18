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國民黨推侯友宜選總統 柯文哲迎戰 2024三強確定 朱立倫稱郭「重返執政最重要伙伴」

【明報專訊】台灣2024總統大選參戰各方人選昨日明確，國民黨和民眾黨分別宣布提名新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲代表本黨參選，並同樣選在5月20日舉行誓師大會，與民進黨提名人賴清德競逐明年的總統大位。一度與侯友宜競爭國民黨提名的鴻海創辦人郭台銘，在facebook恭喜侯友宜，稱對方是國民黨內最好的人選。國民黨主席朱立倫感謝郭台銘展現出氣度，並稱郭是國民黨重返執政最重要的伙伴。

中央社報道，國民黨昨下午召開中常會，包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科等黨內重要角色，與侯友宜同場造勢，以示團結。現場加油、當選聲不斷，氣氛熱烈。

藍營縣市長為侯造勢 5．20誓師

朱立倫宣布，國民黨根據科學數據，以及各地黨籍縣市長、立委及立委提名人的共同意見，決定徵召侯友宜代表國民黨參選2024總統。他高度評價侯友宜，稱他是除暴安良的英雄，是領導8萬警察大軍的（前）警政署長，也是服務新北市400萬市民13年、施政滿意度最高的市長。他稱侯友宜不但是正義化身，是人民公僕，更有宏觀、遠見的領導力，協調力，不僅有堅強的意志，更有溫暖的愛心。

而在提到郭台銘時，朱立倫說，郭台銘展現出氣度要跟國民黨團結在一起，全力支持國民黨提名的侯友宜，相信郭台銘一定是藍軍最重要的領袖，也是國民黨重返執政最重要的伙伴。

侯友宜在獲徵召後握拳展現決心，3次高喊「再次讓政黨輪替」，強調要參選就要勝選，「守護中華民國、愛台澎金馬這塊土地的人民，是他一生唯一信念，永不改變」。他感謝大家的肯定，更重要的是要謝謝郭台銘，在經濟上做出巨大貢獻後，為國為民、團結大家一起打拚的精神。

早在國民黨召開中常會宣布徵召侯友宜前一小時，郭台銘透過facebook向侯友宜表達恭賀，他說，侯友宜是國民黨內最穩固的民意礎石，也是最好人選，他將信守承諾盡最大努力支持侯友宜勝選，讓無能政府下架。國民黨內人士披露，朱立倫為協調徵召事宜，連續2天與郭台銘會面，甚至一度與侯友宜、郭台銘三人一起面對面討論，最終達成侯友宜代表參選總統的決定。

賴清德期待對手確保主權及憲政

台灣民眾黨中央委員會昨日亦開會，所有中央委員通過2024總統提名人選為黨主席柯文哲。柯文哲將在20日於淡水舉行政見說明會宣布參選決心，政見會主軸將訴求「和諧、和解、和平」。柯文哲也在facebook恭喜侯友宜，稱他在擔任台北市長期間，經常與侯友宜在「首都生活圈」的工作方面合作，大家合作良好。

民進黨總統參選人賴清德則說，他期待所有參與這場選舉的對手有3項體認與使命，包括，確保主權及自由民主憲政；尊重多元、關心弱勢，建立公義社會；告訴全世界民主是台灣的品牌價值。

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