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國民黨總統人選今揭盅 黨高層：侯友宜「沒懸念」

【明報專訊】國民黨徵召2024總統參選人預定今天在中常會上揭盅，黨內普遍認為黨主席朱立倫將「沒有懸念」宣布徵召新北市長侯友宜出戰。支持鴻海創辦人郭台銘參選的陣營原動員中常委提案「建請國民黨朱立倫主席徵召郭台銘先生為本黨2024總統提名人」，昨日挺郭記者會卻在召開前一小時喊停，宴請中常委餐會亦被取消。黨內人士分析，各方已談出共識。

挺郭台銘記者會喊停 立委：郭本人意願

台灣《聯合報》報道，據提前曝光的國民黨中常委「挺郭台銘連署書」，主要內容包括 : 民調及網上聲量顯示郭台銘已領先擬參選人，特別幾場造勢活動，地方反映熱烈；郭台銘在疫情最嚴重的時刻採購BNT疫苗守護群眾生命；過去的歷練和能力尤其在台美及兩岸關係上，有堅強人脈可穩定兩岸關係、拓展國際關係；各界關係人脈深厚，可協助國民黨整合「非綠力量」等。

挺郭力量原本昨上午11時舉行記招，但臨時喊停。挺郭的國民黨立委陳玉珍回應稱，記者會取消的原因是郭台銘本人希望取消，因為郭台銘前日與朱立論討論了4、5個小時，有一些想法要跟大家討論。有關記招是陳玉珍辦公室前晚發出，陳昨清晨也在廣播節目受訪時說，地方政治領袖會到場支持。

而與郭台銘交情匪淺的聯華電子榮譽副董事長宣明智，原本昨晚要宴請國民黨中常委，幫郭台銘爭取支持，最後也確定取消。宣明智回應稱，這不是郭台銘的決定，而是他跟一些朋友認為，在這樣敏感的時間點進行大規模的中常委聚餐，似乎不太妥當，決定擇日再聚。

台媒：藍營14縣市長 僅兩挺郭

《聯合報》指，朱立倫日前已逐一致電國民黨籍14個縣市長，詢問對於徵召人選的意向。大部分縣市長都表態支持侯友宜，僅有兩位縣市長傾向支持郭台銘。此外，黨務主管也致電詢問立委的看法，多數立委支持徵召侯友宜。黨高層指出，根據目前所有的民調數據，以及黨中央調查縣市長、立委的結果，都是侯友宜勝出，徵召侯友宜應該「沒有懸念」。

侯友宜昨視察交通工程後，對於外傳朱立倫前晚會見他和郭台銘一事時表示，無論過程如何，都尊重黨的節奏及規定，按照所有步驟，全力以赴，希望能為國家、為人民多做事。

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