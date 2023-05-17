英媒：俄總理下周率團訪滬 顯對華依賴加深

同行有俄最大銀行國營電訊商等

英國《金融時報》昨引述知情人士透露，米舒斯京和俄副總理、最高能源官員諾瓦克將率領俄代表團出席下周二（23日）在上海舉行的俄中商務論壇，計劃出席論壇的還包括俄最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）總裁葛瑞夫以及俄國營電訊營運商Rostelecom負責人奧謝耶夫斯基。這4人都在俄烏戰爭後，遭西方國家制裁。

《金融時報》獲得的論壇計劃草案顯示，中俄計劃從農業、交通、能源、工業到科技等領域加強經濟合作。報道指，此番俄方率團到訪中國，顯示俄羅斯在西方制裁下增加了對中國的經濟依賴，也顯示了中國增加對俄羅斯的支持。

俄中邊境貨車擁堵 隊伍達10公里

2022年中俄雙邊貿易達到創紀錄的1900億美元，今年首季也年增39%至540億美元。由於經貿往來加強，俄《消息報》報道，在通往中國滿洲里的外貝加爾斯克邊檢站，等待通過口岸的貨車隊伍長達7至10公里，卡車司機每天只能向前行駛約90到100米，等待時間甚至長達數周。因為擁堵嚴重，司機之間不時發生衝突。

俄海關署遠東局局長拉德金前日（15日）表示將與中國同行一起努力解決這些問題，當天起，口岸實行24小時工作制，「以使車輛排隊時間不超過兩天。」