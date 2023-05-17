中國中亞峰會 六國將達戰略互信共識 將簽多份文件涵經貿互通 習明起主持近20場多邊活動

于駿披露，各國領導人將就機制建設、各類合作以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，就深化中國—中亞戰略互信和重點領域合作達成系列重要共識。六國元首還將共同簽署多項重要的政治文件，涉及經貿、投資、互聯互通等多個領域。

此次峰會是今年中國首場重大主場外交活動，也是中國與中亞五國建交31年來，六國元首首次以實體形式舉辦峰會。峰會由習近平主持，哈薩克總統托卡耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫應邀與會。

習將接待哈薩克等4國國事訪問

與土庫曼雙邊會談

于駿表示，短短兩天內，中方將舉辦近20場雙邊和多邊活動，還將搭配多場獨具特色的配套活動。多邊層面，習近平將主持圓桌峰會，會後與五國元首共同出席簽字儀式，並共同種植友誼樹。習近平夫婦還將為五國領導人夫婦舉行獨具特色的歡迎儀式和歡迎晚宴，共同觀看演出及出席中國同中亞國家人民文化藝術年、中國-中亞青年藝術節啟動儀式。

在雙邊層面上，習近平將接待哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克4國總統對華進行國事訪問，並同土庫曼總統舉行雙邊會晤。習近平夫人彭麗媛將同吉爾吉斯、烏茲別克兩位總統夫人共同出席有關的人文交流活動。

被問與美俄歐「C5+1」機制分別

于駿：中國機制注重務實 無意競爭

中亞五國同美國、俄羅斯、日本、歐盟等多方都建立了「C5+1」機制，有記者提問，中國版「C5+1」與美俄歐的「C5+1」有何區別，是否與其他國家有競爭關係？于駿對此表示，「中國—中亞機制起步雖然較晚，但是注重務實，尊重各國訴求，深受中亞各國的支持和歡迎。中國和中亞的合作不針對第三方，也無意同其他機制競爭。」

今年適逢「一帶一路」倡議提出10周年，中亞是共建「一帶一路」首倡地和重要合作伙伴，中國外交部汪文斌昨表示，峰會將進一步凝聚中國和中亞國家高質量共建「一帶一路」的共識。2022年，中國與中亞五國貿易總額超過700億美元，創下歷史最高水平，年均增速在15%以上。

國務院發展研究中心歐亞社會發展研究所副所長兼中亞室主任許濤指出，近幾年，世界格局變化，特別是烏克蘭危機的發展，為地區穩定和發展增添不確定因素。周邊鄰國始終是中國外交的優先方向，關係到中國和平崛起的外部環境，而中亞國家有着良好對華合作基礎，「是一股穩定的力量」。

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