明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

棟篤笑演員涉辱軍停工 北京立案調查「笑果文化」

【明報專訊】內地喜劇公司「笑果文化」旗下知名脫口秀（棟篤笑）演員HOUSE（本名李昊石）13日在北京演出時，稱追松鼠的「野狗」讓他聯想到「作風優良，能打勝仗」，被網民舉報涉嫌侮辱解放軍。笑果文化昨（15日）發聲明道歉，並表示無限期停止涉事藝人後續一切演藝工作。軍方微博帳號「鈞正平」發表評論，批評「低格調的搞笑」、「無底線的放縱」、「博眼球的娛樂」、「不知止的慾望」，對文藝有百害而無一利。北京市文化執法總隊稱，已對相關公司立案調查。

李昊石談野狗 聯想「作風優良能打勝仗」

《羊城晚報》報道，有觀眾上周六（13日）在微博發文稱，「今天看了笑果的北京場，整體不錯，有個段子引起了我的不適」。他表示，某脫口秀演員在表演中說到兩條「正在追松鼠」的野狗，「別的小狗讓他感覺很萌很可愛，萌化了。這兩條野狗讓他想起來八個字，『作風優良，能打勝仗。』」

該觀眾認為，「這個破梗侮辱了人民子弟兵」，並稱「如果這個梗是無意的，那我勸你們下次刪掉。如果這個梗是故意的，那我覺得你們作死」。

軍方微博斥「低格調搞笑」害文藝

隨着事件傳播發酵，昨日下午笑果「衝上」微博熱搜。有網民說「笑果這稿子不合適吧，不是什麼都能拿來開玩笑的」、「有些內容是不可觸碰，不可消解的，必須保持敬畏和尊重，有些事可以娛樂化，有些事絕不能娛樂，這不是上綱上線，這是維護社會秩序」。不過，亦有網民表示，演員此事大概率是無心之舉，僅為增加笑料，沒有什麼深層次的剖析與想法。

中共十八大之後，國家主席、中央軍委主席習近平對解放軍提出強軍目標，「聽黨指揮，能打勝仗，作風優良」此後成為解放軍耳熟能詳的宣示。

軍方微博帳號「鈞正平」發表評論，說：「低格調的搞笑，無底線的放縱，博眼球的娛樂，不知止的慾望，對文藝有百害而無一利！」

笑果文化昨發聲明致歉，稱當天演出後第一時間嚴肅批評藝人HOUSE（李昊石），並無限期停止他後續一切演藝工作；又稱杜絕不符合社會主義核心價值觀的內容，為觀眾提供更好的喜劇內容，一直是該公司核心工作與堅持。聲明承諾將加強對演員的培訓與教育，維護行業秩序。

李昊石亦在微博發出道歉聲明，稱對演出的內容引起的討論和爭議「深感愧疚與後悔」，對於「在演出中使用了非常不恰當的比喻，給觀眾造成了不好的感受和聯想」，他稱將「承擔責任，停止一切演藝，深刻反省，重新學習」。

年初同公司演員因失言遭禁言

今年2月，同是笑果旗下的脫口秀演員孟川個人帳號被官方禁言，原因同樣是因為發布「不合時宜」的言論。

昨日，北京市文化執法總隊表示，昨上午通過網絡巡查已獲知此事，並已對相關公司立案調查。

上 / 下一篇新聞