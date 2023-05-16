棟篤笑演員涉辱軍停工 北京立案調查「笑果文化」

李昊石談野狗 聯想「作風優良能打勝仗」

《羊城晚報》報道，有觀眾上周六（13日）在微博發文稱，「今天看了笑果的北京場，整體不錯，有個段子引起了我的不適」。他表示，某脫口秀演員在表演中說到兩條「正在追松鼠」的野狗，「別的小狗讓他感覺很萌很可愛，萌化了。這兩條野狗讓他想起來八個字，『作風優良，能打勝仗。』」

該觀眾認為，「這個破梗侮辱了人民子弟兵」，並稱「如果這個梗是無意的，那我勸你們下次刪掉。如果這個梗是故意的，那我覺得你們作死」。

軍方微博斥「低格調搞笑」害文藝

隨着事件傳播發酵，昨日下午笑果「衝上」微博熱搜。有網民說「笑果這稿子不合適吧，不是什麼都能拿來開玩笑的」、「有些內容是不可觸碰，不可消解的，必須保持敬畏和尊重，有些事可以娛樂化，有些事絕不能娛樂，這不是上綱上線，這是維護社會秩序」。不過，亦有網民表示，演員此事大概率是無心之舉，僅為增加笑料，沒有什麼深層次的剖析與想法。

中共十八大之後，國家主席、中央軍委主席習近平對解放軍提出強軍目標，「聽黨指揮，能打勝仗，作風優良」此後成為解放軍耳熟能詳的宣示。

軍方微博帳號「鈞正平」發表評論，說：「低格調的搞笑，無底線的放縱，博眼球的娛樂，不知止的慾望，對文藝有百害而無一利！」

笑果文化昨發聲明致歉，稱當天演出後第一時間嚴肅批評藝人HOUSE（李昊石），並無限期停止他後續一切演藝工作；又稱杜絕不符合社會主義核心價值觀的內容，為觀眾提供更好的喜劇內容，一直是該公司核心工作與堅持。聲明承諾將加強對演員的培訓與教育，維護行業秩序。

李昊石亦在微博發出道歉聲明，稱對演出的內容引起的討論和爭議「深感愧疚與後悔」，對於「在演出中使用了非常不恰當的比喻，給觀眾造成了不好的感受和聯想」，他稱將「承擔責任，停止一切演藝，深刻反省，重新學習」。

年初同公司演員因失言遭禁言

今年2月，同是笑果旗下的脫口秀演員孟川個人帳號被官方禁言，原因同樣是因為發布「不合時宜」的言論。

昨日，北京市文化執法總隊表示，昨上午通過網絡巡查已獲知此事，並已對相關公司立案調查。