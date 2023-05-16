快捷通關昨全面恢復 證件種類增 技術升級

7歲以下或矮過1.2米要走人工通道

據《央視新聞》報道，為了快捷通關，深圳各口岸數日前已在全力做好系統調試、人員培訓、設備升級等準備工作。在深圳灣口岸，邊檢站工作人員早前已調整快捷通道的後台系統配置，並全面檢修、維護、更新快捷通道的證件閱讀、通道出入口閘機、生物信息識別等設施設備。

根據國家移民管理局公告，自昨日起全面恢復口岸快捷通關。深圳灣邊檢站執勤四隊副隊長王力梅表示，此前，普通旅客只能使用「往來港澳通行證」或「港澳居民來往內地通行證」（回鄉證）快捷通關；昨零時以後，中國護照等一些符合要求的證件，都可以使用快捷通道通關，「不過，7周歲以下或者是1米2以下的旅客還需要走人工通道」。

在北京，相比之前的快捷通道，北京邊檢總站對投入使用的快捷通道作系統修繕改造和技術升級，增加了投影引導燈、人臉指紋活體檢測、正面自動面相抓取、影片防尾隨等技術，報道指安全性、便捷性進一步提升。

出入境證件實現「全國通辦」

除了快捷通關，出入境政策調整優化後，出入境證件可以實現「全國通辦」。內地居民自昨日起，可以向全國任一公安機關出入境管理窗口申請辦理中華人民共和國普通護照，往來港澳通行證及赴香港或澳門探親、團隊旅遊、逗留、其他等4類簽注，以及往來台灣通行證。