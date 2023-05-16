挽生育跌勢 粵擬全省推「媽媽崗」 倡合同寫明彈性工作 中山設津貼助3200人就業

日前，廣東省人社廳發布《關於推行「媽媽崗」就業模式促進婦女就業的實施意見（徵求意見稿）》，提出在全省廣泛開發「媽媽崗」，拓展婦女就業空間，明確這一崗位，主要吸納勞動年齡內對12歲以下兒童負有撫養義務的婦女就業。

《意見稿》指出，企業、民辦非企業單位等組織，可以按規定開發設置「媽媽崗」，鼓勵用人單位將部分專業技術和管理崗位，用於「媽媽崗」的設置；設立「媽媽崗」車間、「媽媽崗」生產線等，將「媽媽崗」集中統一服務管理，形成規模效應。

為方便婦女兼顧照料兒童和工作，《意見稿》指，鼓勵引導「媽媽崗」實行靈活上班和彈性工作的方式。對於勞動合同形式用工者，應在合同中明確彈性工作、不強行安排加班、工作時間因照料兒童需要可以請假等內容。

早兩年，「媽媽崗」已在中山、佛山先試行展開。「南方網」報道，在中山今年首場「媽媽崗」招聘會上，中山一間絲綢服裝公司的崗位要求，寫明「時間可靈活調整」；廠內專設「媽媽崗」生產線，工作時間跟隨學校上課時間。

有指助減婦女壓力 有指強化「育兒僅母有責」

去年7月，中山市推出支持「媽媽崗」的18項措施，企業吸納婦女就業，符合要求每個月可獲得每人400元人民幣的補貼。至近日，中山「媽媽崗」備案企業有258家，備案崗位逾1.42萬個，實現3189人就業。對於這一舉措，網上有意見認為能夠減少婦女壓力，但亦有不少人認為反而增加就業歧視，加重「育兒只是母親責任」的印象。

廣東是傳統的生育大省，過去5年出生人口皆全國第一，但出生人數逐年下降，由2017年151.63萬跌至去年105.2萬。

為挽救漸趨低迷的生育率，各地政府、不同專家出謀劃策鼓勵生育。近日人口專家黃文政提出，只有建立生育激勵機制，才能解決年輕人不願意生育的問題，又指生育對未來經濟社會發展的貢獻，「可能比做一個人工智能取代工作的意義更大」。

全國20市開展「新時代婚育文化建設」試點

中國計劃生育協會上周宣布，今年在河北邯鄲市、廣東廣州市等20個城市，開展第二批「新時代婚育文化建設」試點項目，營造生育友好的社會環境。協會官員上周四在廣州表示，這些項目的重點任務包括促進適齡婚育、鼓勵父母分擔撫養子女的責任等。協會副會長姚瑛說，希望這些試點城市採取創新和積極措施，營造友好生育氛圍，並在人口高質量發展的支持下，為推進中國現代化做出貢獻。

據國家統計局數據，2022年全國人口14.1175億，較前一年減少85萬，是61年來首次負增長。近日召開的中央財經委員會會議明確提出，以人口高質量發展支撐中國式現代化。

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