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山西男因感情糾紛斬人 逃逸撞車致7死11傷

【明報專訊】山西省興縣27歲男子，前天下午因感情糾紛斬傷1名女子，殺害女子丈夫、兒子等3名家人後駕私家車出逃，其間撞倒1名到場調查的警察和13名途人，包括多名從附近補習機構放學的學童。該案已造成7死11人受傷。當地政府昨日通報，疑兇已被警方拘捕，案件正進一步偵查。省市縣有關部門成立聯合工作專班，全力展開處置工作。

斬傷1女殺其家人 疑兇被捕

據山西省呂梁市興縣政府發布通報，13日下午2時許，興縣奧家灣鄉發生重大刑事案件。當地警方接報後迅速啟動偵破機制。經初查， 27歲郭姓疑兇因感情糾紛，在奧家灣鄉溝門前村將21歲郭姓女子致傷後，殺害郭女的家姑、丈夫及兒子。郭男隨後駕駛白色私家車逃竄，撞倒1名警員和13名行人。

截至昨日，該案件共致7人死亡，11人受傷。疑兇已被警方拘捕，案件正進一步偵查。省市縣有關部門已成立聯合工作專班，全力開展相關處置工作。

據案發時目擊者拍攝的現場短片顯示，一輛私家車撞向多名行人後繼續行駛，接着撞上多輛電動車及汽車，最後撞上一輛的士後停止。被撞行人倒在路邊，其中包括多名孩童。另有短片顯示，事後多輛車車頭損毁嚴重，有傷者躺在路上，還有幾輛電單車被撞倒，疑似肇事司機被多名身穿制服人員扭送離開。

事發近補習機構 縣醫院：傷者多孩童

《新京報》報道，現場晉綏東路超市老闆楊先生表示，當時聽到「嘭」一聲巨響。另一名距事故地點幾十米的商戶老闆娘王女士說，聽到巨響急忙出去，她走到出沿街鋪面時，現場已圍滿人，「沒多久交警、公安和救護車來了，路口也封上了」。王女士稱，晉綏東路上有課外補習機構，周六下午3點街上有不少正接送孩子的家長，「路上人流量還是挺大的」。

興縣政府工作人員表示，事發地在興縣蔚汾鎮金玉村附近，傷者被送往興縣醫院救治。

興縣醫院工作人員表示，經初步統計， 此次事故醫院共收治15名傷者，「其中包含多名孩童，醫護人員正全力開展救治工作」。

相關字詞﹕疑犯 拘捕 糾紛 山西

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