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台首艘自製潛艇料9月下水 千人團隊24小時趕工 相關人士：自製率超四成

【明報專訊】台灣首艘自製潛水艇9月底將下水，負責製造的台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，所有船段料9月中完成對接，完成下水節點後立即泊港測試。在潛水艇製造基地的「海昌廠房」，近千人團隊採24小時輪班方式，正為台灣首艘自製潛艇加緊趕工。

據中央社報道，面對大陸對台政策轉變，台總統蔡英文上任後推動台灣自造戰機、戰艦等，「潛艦國造」更是重中之重。自製防禦潛艇造價新台幣493億6170萬元（約125.7億港元），於2019年啟動。自製原型潛艇原預定於2024年5月下水，現有望提前到今年9月。

鄭文隆表示，潛艇共有6個船段及上方的1個帆罩段，4個船段現已完成對接；接下來僅剩可由台船獨立完成的焊接工作，在台船三班制、24小時施工下，預計9月中旬可完成全部船段及帆罩對接，並超前在9月底達「下水」節點。

鄭文隆憶述，製造過程中最困難是取得他國輸出許可，且輸出許可每隔幾年要重新審視一次，過程中若他國不願繼續核發，就必須在國際間尋求可替代的同類產品。

台船： 85項台廠自製

鄭文隆稱，他率台船團隊遍尋台灣廠商，一家一家問、裝備一個個測試。靠着台灣廠商強大製造能力，現完成85項自製。

中央社引述相關人士表示，除戰鬥系統紅區裝備等須仰賴他國，潛艇自製率已超四成，包括氣密門、馬桶、密閉式淡海水轉換系統、液壓系統，以及須達靜音水準的空調系統，均成功自製。

報道指出，打造潛艇共動員約990人，包含台船861人、中科院約30人、海軍256戰隊約40人等。外籍顧問亦是「潛艦國造」順利推動的關鍵因素。鄭文隆表示，台船本身有聘請外籍顧問，加上海軍聘請的高階顧問團協助，他對潛艇台造很有信心。鄭並透露，美國前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）日前訪台時，相當關切潛艦出海測試（SAT）時程。

相關字詞﹕下水 蔡英文 潛艦國造

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