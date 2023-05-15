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吉林內貿可海參崴中轉 減陸運成本 海關總署增跨境中轉口岸 百年後「再獲」出海口

【明報專訊】吉林、黑龍江兩省沒有出海口，要經逾1000公里的陸路運輸，抵達遼寧的港口中轉海運貨物。5月4日海關總署批覆，同意增加海參崴港（俄稱符拉迪沃斯托克港）作為內貿貨物中轉口岸，意味着繼黑龍江之後，吉林可借俄海參崴港口出海，陸路運輸成本大幅降低。

海關總署5月4日公告稱，「為落實國家振興東北老工業基地的戰略部署」，決定進一步拓展吉林省內貿貨物跨境運輸業務範圍，主要內容包括增加俄羅斯符拉迪沃斯托克港（海參崴港）為內貿貨物跨境運輸中轉口岸等，公告自6月1日起實施。

所謂「內貿貨物跨境運輸」，是指貨物先由關境內的口岸啟運，通過境外運至關境內另一口岸的業務。即黑龍江省、吉林省的內貿貨物，經由綏芬河、琿春等口岸出境，運至俄羅斯等國境外海港裝船，再轉運到中國東南沿海港口（見圖）。

2022年俄烏危機後，中俄貿易量大增，中國東南沿海港口至海參崴港集裝箱船舶運力增加。同年9月，吉林琿春市航務局提出申請，增加海參崴為內貿貨物跨境運輸中轉口岸。

業界：增與近鄰產業鏈聯繫

紓山海關貨運瓶頸

「財新網」引述上海一名資深貨運代理人士表示，以前東北內貿貨物要海運，基本要到遼寧營口或大連上船，再運往廈門、廣州等方向。這種方式對遼寧貨量較方便，但對於吉林、黑龍江較為不利，因到遼寧路程普遍超過1000公里，陸路運輸成本高。相比之下，黑龍江省綏芬河、吉林省琿春到海參崴僅約200公里，陸路運輸成本可大為降低。該貨代人士稱，除了減少成本，也有利於中國加強與近鄰之間產業鏈、供應鏈聯繫的緊密度。該報道還引述哈爾濱工業大學經管學院教授表示，東北貨量通過境外口岸南運，可長期緩解山海關鐵路進關貨物運輸瓶頸。

符拉迪沃斯托克原名海參崴，以前是中國領土。19世紀中期，清政府與沙俄簽訂《北京條約》、《瑗琿條約》等不平等條約後，東北被割走約110萬平方公里領土，使黑龍江、吉林變成內陸省份。此後163年，黑龍江和吉林沒有出海口，只能通過陸路運輸，抵達遼寧的港口，才能連接海運。

俄批准遠東線路向中國供氣

2022年俄羅斯在對烏戰爭後飽受西方制裁，轉而「向東望」，俄羅斯遠東地區與中國東北省份合作加強。今年初，符拉迪沃斯托克市長與中國吉林省延邊政府達成協議，增加鐵路及公路口岸貨運規模。俄羅斯日前已批准通過遠東線路向中國提供天然氣的協議，當中就包括從達利涅列琴斯克至中國黑龍江省虎林市的跨境段。

今年3月，習近平訪俄，與普京簽署聯合聲明，提到深挖兩國地方合作和邊境地區合作潛力，發展中俄「東北-遠東」地區互利合作。

上周四，駐符拉迪沃斯托克總領事朴揚帆會見黑龍江省商務廳賀松副廳長。朴表示，總領館積極支持黑龍江省與遠東領區深化交流，共同發展。

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相關字詞﹕東北振興 吉林省 海參崴 中俄關係 中俄合作 俄羅斯 俄軍侵烏 俄烏戰爭

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