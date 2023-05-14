歐盟共識改對華戰略減依賴 強調非「脫鈎」 續撐一中立場

歐盟外長會上周五至周六在瑞典斯德哥爾摩舉行。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）會前提交對華戰略調整的建議文件，路透社引述其會後表示，與會者就未來對華政策達成初步共識，涉及價值觀、經濟與戰略安全三方面。

促中國用影響力停俄軍侵烏

博雷利指出，歐盟對中國貿易逆差龐大，須在與中國交往的同時進行競爭，減少對中國的經濟依賴。他强調其目的不是尋求「脫鈎」，而是重新平衡這種關係，但未有具體方法。就涉及政治體制、人權等價值觀問題，歐盟將繼續堅持一中立場，並希望同中國與美國接觸，以保持台海現狀，避免局勢升溫；而如果中國無法促使俄羅斯撤軍，博雷利形容歐盟與中國的關係便「不能正常發展」，呼籲中國運用影響力讓俄羅斯停止這場戰爭。

美國-歐盟貿易和技術委員會第4屆會議將於30至31日在瑞典召開，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與歐盟委員會副主席等高階官員出席。路透引述聲明草稿披露，美國與歐盟將承諾採取聯合行動，來應對中國的非市場行為疑慮。

中國國家副主席韓正、中央外事辦主任王毅、外長秦剛近日同時現身歐洲各國，就中歐關係密集發聲（見表），中國政府歐亞事務特別代表李輝明日亦將赴俄烏等國斡旋。

華專家：中國拉中歐關係回正常軌道

中國人民大學國際事務研究所所長、歐盟研究中心主任王義桅昨對本報表示，歐盟現時討論對華定位和修改對華決策機制，但同時面臨法德兩大國領導力不足、內部不統一，以及受美國影響太大的現實背景。中國政府近期積極進行對歐工作，目的就是把中歐關係拉回機制化的一個正常化軌道。「包括（特使）訪問對烏克蘭問題最有影響的法國、德國、波蘭，還有烏克蘭和俄羅斯本身，也是希望解除烏克蘭問題的綁架」。他認為獨立於美國的對華戰略是歐盟總體訴求，下個月舉行的中德政府磋商、中歐領導人會晤，也都將是中國外交工作重點。

明報記者