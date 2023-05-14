郭台銘發表「和平宣言」 倡金門為兩岸常設談判點

郭台銘近期頻到各縣市造勢，積極爭取提名。他昨早赴金門和平紀念園區發表和平宣言，稱中國大陸對台、澎、金、馬地區採取「最有敵意軍事行為」，不是針對台灣人民，而是針對民進黨的種種挑釁言行而來。他批評民進黨政府破壞兩岸友善互動的渠道，偏離「一中各表」的「九二共識」，偷梁換柱成「兩個中國」、「一邊一國」，撕裂台灣；更頻頻操弄議題挑釁北京，讓兩岸陷入僵局。

「我代表的是中華民國，這就沒有台灣獨立的問題，沒有台獨的問題，共機就不該再繞台，兩岸就可以坐下來談。」郭台銘說，若他當選總統，就會根據「憲法一中」開啟大談判。

民進黨斥「幻想」 稱須靠實力換和平

針對郭的發言，台灣陸委會表示，面對中共破壞台海和平，政府7年來一直堅持不挑釁、不屈服，不會容許中共假藉任何武力威脅的說詞。民進黨表示，郭台銘所謂開啟大談判是大幻想，無視台灣主流民意；並強調真正的和平必須靠自己的實力，而非天真仰賴侵略者、獨裁者的賜予。

國民黨將於本月17日確定徵召人選，據中央社報道，黨主席朱立倫會在明後日分別與郭台銘、新北市長侯友宜會面，透過民調數據、藍營縣市長、立委等意向，討論徵召人選。根據台灣民意基金會昨公布最新的民調，侯友宜支持度42.1%、郭台銘支持度29.4%，雙方差距高達12.7個百分點。