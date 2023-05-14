附近居民下班打零工 擺攤成社交活動平衡生活

從園區大門進入，首先映入眼簾的是一整排燒烤攤。再往裏走，各類網紅小吃攤位讓人眼花繚亂。攤主們大聲吆喝着自家菜品，熱情招呼選購。以「後備箱」之名開檔，但嫌汽車佔位太多，攤主大多把車移在一旁。很多店員是附近的居民，下班之後過來打零工補貼家用。

據記者觀察，攤主之間氣氛友好，經常有攤子忙不過來，獲附近攤主幫忙。結束了營業的攤主們，也會去附近的攤位轉轉，照顧一下其他攤位的生意，擺攤成為年輕人另一種社交活動。

有集市漲租金須領證 經營壓力增

除了美食，通州夜市還有各類衣服首飾攤位，套圈、撈金魚遊戲活動，甚至有乒乓球和兒童彈跳床等戶外親子設施。夜市深處還有樂隊演出，吸引大家駐足。隨着天氣轉暖，也有很多外地遊客慕名而來，攤主們普遍反應五一期間生意比平時好了很多。

不過，各地並非「自然生長」的後備箱集市，也要面臨失去活力的困境。《南方都市報》報道，車尾箱集市在廣州街頭興起將近一年，檔主們表示現在愈來愈趨於正規化，不再允許隨意擺攤，策劃者還要求檔主配齊工商營業執照、食品許可證以及健康證。而且租金普遍上漲，經營壓力增大。

廣州中山大學人類學者鍾淑如體驗幾個月擺攤生活後認為，很多年輕人做車尾箱集市不是為了賺錢，而是為了創造另外一個讓自己放鬆的場景，平衡自己的生活。惟他們依附於工業經濟，賣的東西很少自主產品，都是從淘寶或小批發市場拿貨，市場同質化嚴重。一開始大家會很新鮮，到後來很難持續。

（中國故事）