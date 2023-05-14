孔乙己失業脫長衫 穿圍裙攜眷擺夜攤 官撐車尾箱集市促消費增就業 青年喘口氣疫後再上路

明報記者 王佩凡

阿琦是東北人，在北京闖蕩多年。擺這個東北雞架攤位之前，他曾在一家遊戲公司工作，年收入在40萬元（人民幣，下同）左右，生活過得很是「滋潤」。

「我之前出門只打車，一年就得花3至4萬，自己點外賣一頓也得花100多。」女朋友阿月和他是舊同事，兩個人當時已過上「中產階級」生活，一度羨煞旁人。

好景不長，就在疫情防控即將結束的去年年底，公司效益不好，裁員名單上就寫了阿琦的名字，阿月也提出了辭職。除了阿琦掙錢買下的通州一套20平米的商用Loft公寓外，兩個人存折上還剩16萬元存款。他們一合計，花6萬元買下一輛麵包車，改成房車，去東北旅行了3個月。

工作量不變工資減半 青年失動力

今年2月旅行結束，兩個人看着愈來愈少的存款，有些焦慮。但疫情剛過，經濟蕭條，如今同樣工作只能拿之前一半的工資，「九十六（朝九晚十，每周六天工作）」的工作內容卻不見少，讓阿琦失去了動力，他的存款很快見了底。

為了恢復經濟活力，北京官方1月底提出「在重點商圈組織開展外擺試點」，後備箱集市在北京興起。阿琦他們想到了自家的麵包車，商議之下，決定物盡其用，進駐通州後備箱集市。

早上八點，阿琦就要開車去市場‍‍進貨，買調料，來回一個多小時。回家之後‍‍，要把買來的雞架解凍，浸泡去血水，再一個個剪開雞架，擺平翹起來的骨頭，方便鐵板壓熟。然後就是準備腌料，把雞架腌起來。「這些準備工作結束之後也已經（下午）兩三點鐘，隨便吃一口，就要去擺攤了。晚飯也要等到收攤之後才能吃。」

好在他們的雞架味道備受好評，每天都是收攤最早的那批。一天備貨60個雞架，早的時候晚上8點鐘就被搶購一空。每單25元，一天流水就是1500元，但集市只有周四到周日開市，刨去每日150元攤位費和成本，每月盈利也只夠兩個人日常花費。

小紅書「擺攤」筆記按年增288%

阿琦和阿月都是正規大學畢業生，集市上像阿琦一樣被裁員之後，為了維持生活，不得不脫下「孔乙己的長衫」，靠擺攤為生的攤主還有很多。社交平台小紅書的數據顯示，2022年前三季，小紅書上包含「擺攤」關鍵詞的筆記發布量，按年增長288%，有2萬多條相關的筆記。

應屆畢業生近半未獲錄用

大學畢業生面對愈來愈嚴峻的就業環境，在官方數據裏顯現無遺。國家統計局消息，今年2月，全國城鎮調查失業率為5.6%，比前一個月上升0.1個百分點。其中，16歲至24歲、25歲至29歲勞動調查失業率分別為18.1%、4.8%。而教育部公布的數據顯示，2023屆全國普通高校畢業生規模預計將達到1158萬人，按年增加82萬人。據智聯招聘5月5日發布《2023大學生就業力調研報告》顯示，截至4月中旬，在有求職計劃的應屆畢業生（大專、本科、碩博）中，50.4%已獲錄用，其中本科成功比例為47.5%，大專、碩博分別是54.4%、 56.7%。

與北京一樣，促進消費、就業是各大城市疫後優先工作。近日，深圳也修訂《深圳經濟特區市容和環境衛生管理條例》，將允許街道辦劃定攤販經營場所，允許民眾室外有序佔道經營。愈來愈多城市制定同類規定，為「地攤經濟」帶來新的活力，也為「孔乙己」脫下長衫後的生活提供了新的思路。但地攤的不確定性，包括季節上的限制，仍舊制約着地攤經濟的發展。

冬天雨天生意差 攤主：只能當過渡

與幾位攤主訪談得知，在冬天，或者下雪、下雨的天氣，地攤生意都很差，工作日收入也不如周末。賣涼粉和炒年糕的攤主「旋子」表示：「我們熬了兩個月的擺攤，之前兩個月不賺錢還賠錢，想等天暖和了再試試。」旋子自己有一家文化類的公司，也是因為疫情原因效益不好，才出來擺攤。她說：「擺攤不能當主業，只是一個階段的過渡，還是要有一份更穩定的工作。」

阿琦在談到自己十年後的規劃時亦表示，比起地攤這種不確定性很強的工作，他們還是希望能開個民宿或者咖啡店，有一份自己能稱為「事業」的職業。而且最近他也在打算和朋友一起創業，雞架攤位交給父母打理。

生活態度變 「降低欲望是好事」

地攤不是長遠計，更像是讓疫情狂瀾裏的人們，抓到一個可以喘口氣的救生圈。不過相關經歷，讓年輕的檔主們的生活態度有了一些轉變。阿琦買了一輛電動自行車代步，出門也會乘搭公共交通，吃飯多是自己動手做。他說：「可能是因為沒錢了才這麽說，意識到降低自己的欲望是一件好事。沒有必要每天或者每周都要吃好的，吃飯自己在家做，又便宜又健康。‍‍」

（中國故事）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676