北京聞風：中國—中亞合作升級 非與他國爭奪勢力範圍 ／文：鍾鳴九

專家：打造新「黃金30年」

中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所所長孫壯志表示，建交30周年時雙方就提出打造新的「黃金30年」，此次峰會將為此規劃藍圖。他認為，此次峰會議題廣泛，雙方將深化在雙邊領域的合作，同時在地區層面，將對熱點問題，包括安全上的現實威脅作出回應。針對當前國際形勢，中國和中亞國家將提出關於全球治理和地區治理的外交倡議。

「中亞建一帶一路成果斐然」

中國同中亞五國均是全面戰略伙伴關係。2022年中國同中亞五國雙邊貿易額約702億美元，按年增長約40%，比建交時增長了約100倍。中亞是「一帶一路」首倡之地，雙方共建「一帶一路」取得多項標志性成果，包括中國—中亞天然氣管道、中吉烏公路、中塔公路等。在安全層面，雙方均支持打擊一切形式的恐怖主義、分裂主義和極端主義，反對外來干涉和「顏色革命」。雙方亦共同推動解決地區熱點問題，包括推動阿富汗和平重建進程等。

國務院發展研究中心歐亞社會發展研究所副所長兼中亞室主任許濤分析，中國與中亞國家一直在探索新型國家關係的構建，其顯著特點是政治高度互信，並有機制性保障，多年來不斷完善。雙方資源禀賦互補性強，中亞國家豐富的能源資源為中國保障能源安全發揮重要作用。同時，中亞作為內陸國家，需要打開通道和市場。近年來中亞國家對發展數字經濟、新能源、生態農業等需求迫切，中國在這些領域經驗豐富。

分析：東面存不穩定因素

「向西看」愈發重要

同時，許濤指出，中國不謀求私利或設置附加條件，與一些國家或國家集團的做法不一樣，「中亞國家對中國的態度是放心的，中國越來越被中亞國家和社會認可、接受。」

世界百年變局加速演進，中國所處的國際環境嚴峻複雜，分析人士指出，中國的東面、東南面方向都有不穩定不安全因素，「向西看」愈發重要。

「中亞在中國外交、國際經濟合作中的地位前所未有，並將進一步突顯、提升。」許濤指出，中國與中亞國家合作升級符合歷史和地緣政治規律，但不是霸權方式，而是通過互利合作、睦鄰友好，追求共同發展、安全，「中亞是國際地緣政治的結合帶，這一地區的穩定發展對歐亞大陸、全球整體發展和穩定均具有支點意義。」孫壯志也認為，中國同中亞國家的合作摒棄了冷戰思維，中國不會把中亞看成勢力範圍，或與他國爭奪這一勢力範圍。

文：鍾鳴九