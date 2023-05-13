習促深化京津冀協同 建科企領軍國際

習近平強調，要有力有序有效推進疏解北京非首都功能工作，着力抓好標誌性項目向外疏解，繼續完善疏解激勵約束政策體系，同時要進一步從源頭上嚴控北京非首都功能增量。要推動北京「新兩翼」（北京城市副中心和雄安新區）建設取得更大突破，「兩翼」要協同解決北京「大城市病」問題。

推京「新兩翼」解決「大城市病」

習近平稱，京津冀要加快推進公共服務共建共享，促進更高質量就業，推動京津優質中小學基礎教育資源同河北共享。京津帶動河北有條件的地區更好承接京津科技溢出效應和產業轉移。

習近平11日至12日在河北滄州、石家莊考察，其間到中國電科產業基礎研究院調研，了解企業發展歷程及產品研發、加強軍民融合發展、提升自主保障能力建設等情况，走進生產車間察看晶片生產流程；他勉勵科技工作者不斷在關鍵核心技術上取得新突破，打造更多科技自立自強的大國重器。習近平又到石家莊市國際生物醫藥園規劃展館，聽取石家莊生物醫藥產業發展情况匯報，察看醫藥產品展示，了解藥品研發生產情况，強調要把生物醫藥產業發展的命脈牢牢掌握在中國自己手中。