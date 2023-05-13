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習促深化京津冀協同 建科企領軍國際

【明報專訊】國家主席習近平昨在石家莊主持召開深入推進京津冀協同發展座談會，指出京津冀要強化協同創新和產業協作，加快建設北京國際科技創新中心和高水平人才高地，強化企業的創新主體地位，形成一批有自主知識產權和國際競爭力的創新型領軍企業；要鞏固壯大實體經濟根基，把集成電路、網絡安全、生物醫藥、電力裝備、安全應急裝備等戰略性新興產業發展作為重中之重，着力打造世界級先進製造業集群。

習近平強調，要有力有序有效推進疏解北京非首都功能工作，着力抓好標誌性項目向外疏解，繼續完善疏解激勵約束政策體系，同時要進一步從源頭上嚴控北京非首都功能增量。要推動北京「新兩翼」（北京城市副中心和雄安新區）建設取得更大突破，「兩翼」要協同解決北京「大城市病」問題。

推京「新兩翼」解決「大城市病」

習近平稱，京津冀要加快推進公共服務共建共享，促進更高質量就業，推動京津優質中小學基礎教育資源同河北共享。京津帶動河北有條件的地區更好承接京津科技溢出效應和產業轉移。

習近平11日至12日在河北滄州、石家莊考察，其間到中國電科產業基礎研究院調研，了解企業發展歷程及產品研發、加強軍民融合發展、提升自主保障能力建設等情况，走進生產車間察看晶片生產流程；他勉勵科技工作者不斷在關鍵核心技術上取得新突破，打造更多科技自立自強的大國重器。習近平又到石家莊市國際生物醫藥園規劃展館，聽取石家莊生物醫藥產業發展情况匯報，察看醫藥產品展示，了解藥品研發生產情况，強調要把生物醫藥產業發展的命脈牢牢掌握在中國自己手中。

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