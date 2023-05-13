澳貿易部長談WTO中澳爭端 願對話解決 建全面正常貿易

中澳兩國最高貿易官員昨自2019年以來首次面對面會晤。據路透社報道，法雷爾在會上開幕致辭時表示，可以看到2015年《中澳自由貿易協定》繼續為澳洲和中國的企業和消費者帶來的好處。2020年中澳關係陷入低谷，中國陸續對澳洲多項商品實施貿易限制，其中一些被澳洲政府訴諸世界貿易組織（WTO）裁決。法雷爾昨日提到，對於WTO正在處理的案件，「澳洲總是更喜歡對話而不是爭論」。他並強調，對話的好處「可以在已達成的協議和解決途徑中看到」。

秦剛7月訪澳 王文濤同獲邀

澳洲廣播公司（ABC）報道，法雷爾確認中國外長秦剛將在7月訪澳，作為黃英賢去年底訪華的「對等互訪」。法雷爾也邀請王文濤訪澳，稱對方應該訪問阿德萊德，並留在法雷爾家族位於克萊爾谷的酒莊。

王文濤表示，中澳是亞太地區重要國家，兩國沒有根本的利益衝突，雙方需要從不同的角度看待分歧，改善和維護雙邊經濟關係，這符合兩國根本利益。他表示，澳洲擔心其產品在中國市場上的表現，但中國生產商也希望能夠充分、公平地接觸澳洲消費者，未來需要共同努力保持良好的雙邊經貿關係。

法雷爾獲安排參觀故宮

昨與王文濤會談前，法雷爾獲安排參觀北京故宮，有外交人員認為，這是中方對來訪外國官員重視的表現。此外，法雷爾還與中澳商界代表會面，他也參觀北京有銷售澳洲商品、紅酒的高端超市。