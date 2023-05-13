王毅晤蘇利文 互認氣球事件屬不幸 10小時談雙邊俄烏兩岸 白宮：望棄爭拗重建溝通

美官員：未商布林肯訪華日期

路透社引述美方高級官員會後表示，白宮希望蘇利文和王毅的會晤，能為這兩個全球最大經濟體進行更多交流鋪平道路。該官員說，雙方沒有討論重新安排美國國務卿布林肯訪華日期，但白宮預計雙方未來幾個月將繼續進行溝通。至於拜登總統一直在尋求與中國國家主席習近平通電話，這位官員沒有透露這方面的最新進展。

美軍機2月擊落飛入敏感軍事地點領空的不明中國氣球後，布林肯取消了原定當月赴華的訪問。此後中美陷入外交僵局，美方多次表態對話遭到冷待。此次會晤前，中美雙方都未對外公布相關消息。美聯社引述奧地利官員消息，會議計劃受到嚴密保護，奧地利政府只提前幾天通知維也納被選中為會談地點。

當被問及就「氣球事件」討論內容，美國官員表示，雙方都意識到那次不幸的事件導致了接觸的暫停，「我們現正尋求放下這起事件，並重新建立一些標準、正常的溝通管道。」另據路透社取得美國國務院內部電郵，氣球事件發生後，國務院押後了針對中方的人權相關制裁、出口管制等敏感行動，以減低對中美關係的破壞。

白宮在蘇利文與王毅會晤後發表聲明說，雙方就美中雙邊關係中的關鍵問題、全球和地區安全問題、俄羅斯對烏克蘭的戰爭，以及兩岸問題等，進行了坦誠、實質和建設性的討論。另據《環球時報》引述中方高級官員透露，雙方進行了多輪討論，長達10個多小時；王毅再次全面闡述中方在台灣問題上的嚴正立場。

王毅談台灣 蘇利文稱看法不同

美國之音指出，隨同蘇利文出席會談的美方人員還包括白宮國安會中國及台灣資深主任貝沙蘭、副主任杜如松，國安會印太事務協調員坎貝爾，國務院亞太助卿康達等人。本次會談並沒有預設目標，雙方都明白在許多議題上與對方意見分歧，重點在於保持溝通渠道暢通。蘇利文向王毅重申美國的台灣問題立場，強調兩國看法不同，但美中在過去40多年來都能夠沒有衝突的處理這項議題，專注在有效管理。美方在會談中也提出對被中國不當拘押的美國公民的關切。

美伙G7研反制「經濟脅迫」 華促停封閉排他

與此同時，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）當地時間11日稱，美國與其他七國集團（G7）成員國正在研擬如何反制中國的「經濟脅迫」。中國外交部發言人汪文斌昨表示堅決反對其他國家搞經濟脅迫，敦促G7停止搞封閉排他的小圈子，不要做經濟脅迫的同謀和幫兇。

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