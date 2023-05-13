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川震15載 難屬意難平 中學遺址百米外路祭 家長斥「難粉飾太平」

【明報專訊】四川汶川大地震昨日發生15周年，當年經歷事件的學生、參與救援的官兵和志願者，如今陸續步入中年，近日在網上掀起一股回憶潮。而都江堰和綿竹仍有民眾舉行路祭等悼念活動，有遇難學童家長表示始終無法忘懷，就算受阻也會堅持公開悼念。

維權多年 堅持赴校悼念

「陪一下娃，心裏好過」

「大家看，這就是聚源中學遺址，15年了，全部沒有人住，全部成空屋，他們想塔建一個歌舞昇平的現象，但事與願違，這裏聚集了太多的怨氣。」自由亞洲電台引述家長魯碧玉表示，每年當局都有很多人在現場守着，但她必須去聚源學校，因為這麼多年維權沒有成功，覺得太對不起小孩，到現場坐一兩個小時的話，「總感覺能陪一下娃娃，我心裏面會好過。」

公安續看守 禁攜紙錢鞭炮

昨日上午10時左右，過百名都江堰聚源中學遇難學生家長聚集到原教學大樓附近，與往年一樣，大批便衣和警員已在遺址附近拉起警戒線，禁止帶紙錢和鞭炮進去，後來家長強烈抗議下，當局才准許家長拿菊花進去祭奠。下午2時28分地震發生時間，家長們在校舍遺址幾百米外的路邊燒紙錢、燃放鞭炮祭奠。下午3時過後，家長們陸續散去。

有家長表示，曾因多次上訪維權被拘留，但仍會堅持要求追責「豆腐渣」工程。他們除了要求調查真相，也希望有個悼念的地方。綿竹富新二小的遇難學童家長桑軍表示，因為學校遺址已重建，家長們無處寄託哀思，只能在「5.12」紀念日下午去市政府門外悼念。

截肢倖存者難忘廢墟受困

老兵憶「奉令搶救劍南春」

2008年5月12日14時28分04秒，汶川發生8.0級地震，造成近7萬人死亡、1.8萬人失蹤。地震時間「5121428」昨成為微博熱搜，眾多經歷者憶述當年，紛稱忍不住流淚。來自四川的微博用戶TTTresa說：「15年前，我15歲，有人護着我往樓下跑，今年，我帶着學生們做地震演練。」北川中學倖存者鄭海洋（雙腿截肢）留言說，難忘廢墟下22個小時，現在回到家鄉，會把這份愛一直傳遞下去，幫助更多的人，「15年了我很好，謝謝大家」。

有河南老兵在新浪微博上載當年參與救援的圖集，表示地震後第二天隨部隊往四川救援，四千官兵分為三批，其中一批到劍南春酒廠搶救物資。據悉當年某裝甲部隊奉令，派出305名官兵、38輛軍車開進劍南春，搶運29萬餘件成品酒，價值過億元人民幣。

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