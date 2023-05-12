「長期詆譭中國政治制度」 郭飛雄煽顛罪成判囚8年

家屬批指控「莫須有」

郭絕食「瘦得都變形了」

郭飛雄的姐姐楊茂平昨對本報表示，據在現場聽審的弟弟楊茂全轉述，法官在庭上只採納控方意見，辯方意見全被否定。「他（郭飛雄）只是為了爭取到美國照顧妻子，卻被他們指控為顛覆，完全是莫須有的，這不是一個正義的審判。」楊茂平表示，自郭飛雄被捕以來，家屬一直不能探視，只能透過書信來往。這次庭審家屬有單獨見面的3分鐘時間，他「瘦得都變形了」。郭飛雄被抓後一直以絕食抗議，在獄中都是被動進食，1.72米身高的他，體重只剩下不到45公斤。

出境被阻受訪言論成罪證

昨日稍早，楊茂全發布消息，郭案當天上午9時半至11時50分，在廣州市中級法院開庭，郭飛雄和律師進行了無罪辯護。法庭休庭一小時後當庭宣判，稱郭飛雄長期以來撰寫並在互聯網發表文章、2020年創建世界憲政民主論壇，繼續發表自己和他人撰寫的煽動性文章，2021年1月27日出境受阻時接受自由亞洲電台的採訪發表言論，長期攻擊、詆譭中國政治制度，裁定其煽動顛覆國家政權罪成。

郭飛雄自2000年積極參與維權活動，此前兩次入獄共達11年。其妻張青2006年赴美半工半讀，同時獨力撫養一雙兒女，2020年1月查出患癌。當局不予郭飛雄離境赴美探妻，他曾向時任國務院總理李克強和公安部長趙克志發公開信要求放行，但去年12月5日再度被扣押。

張青去年1月病故，一子一女目前仍在美國生活。楊茂平表示，大女兒已經可以自食其力，21歲的小兒子原本在馬里蘭州讀大學，受到母親去世的打擊，這一年多都沒有上學。

多國外交官被阻入庭旁聽

美國駐華使領館Twitter帳號昨日發帖稱，「今天，美國外交官受到阻撓，未能旁聽對郭飛雄的法庭審理。郭飛雄是一名律師，目前因他的和平倡導而在廣州面臨審判。我們繼續呼籲盡快釋放郭先生，讓他可以與家人團聚」。據路透社，英國、加拿大、丹麥、法國、德國和荷蘭的外交官也被阻止進入法庭旁聽。