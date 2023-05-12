中法外長會晤 秦剛：支持歐洲加強戰略自主

盧沙野參與會談

外交部發布圖片顯示，中國駐法大使盧沙野也參與了會談。盧沙野上月在一個訪問中，質疑前蘇聯國家沒有有效的國際地位，引起國際爭議。韓國《朝鮮日報》前日稱盧沙野本月將被召回國「退居二線」。

新華社引述科隆納表示，法中關係至關重要，應共同努力推動兩國關係取得更大發展，建議雙方全面重啟各領域合作機制；法方重視對華經濟關係，認為這種關係是互相依存、互利互惠的，也是互補、開放和透明的；法方不搞陣營對抗，認為各國應和諧相處，共同發展。

針對烏克蘭問題，秦剛重申中方致力於推動危機的政治解決，同各方保持着溝通，將繼續為此發揮建設性作用。法新社報道，科隆納指出中國應該努力說服俄羅斯重新充分尊重聯合國憲章。科隆納當天稍早也說，北京應該讓俄羅斯更好地了解自己陷入僵局，並告訴俄羅斯恢復理智。

秦剛亦與科隆納舉行中法高級別人文交流機制牽頭人磋商。周四他還為巴黎國際大學城「中國之家」揭幕，並鼓勵中國同學要展示新時代中國形象、講好新時代中國故事，傳遞新時代中法友好聲音。

秦剛此次歐洲之行訪問德國、法國和挪威。他離開德國後，德國政府周三表示，將繼續去年10月達成的協議，允許中國航運巨頭中遠集團購買漢堡港口碼頭24.9%的股份。上個月，由於漢堡港「福地」碼頭被列入德國「關鍵基礎設施」，德方稱要重新審查相關交易，令入股案一度再陷僵局。