明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

中法外長會晤 秦剛：支持歐洲加強戰略自主

【明報專訊】中國國務委員兼外長秦剛周三（10日）在巴黎同法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）舉行會談，秦剛強調中國一貫旗幟鮮明支持歐洲加強戰略自主、在國際舞台發揮積極作用，主張中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方；中法、中歐應在擴大雙向開放中實現共贏合作，構建更加穩定互信的中歐供應鏈伙伴關係。

盧沙野參與會談

外交部發布圖片顯示，中國駐法大使盧沙野也參與了會談。盧沙野上月在一個訪問中，質疑前蘇聯國家沒有有效的國際地位，引起國際爭議。韓國《朝鮮日報》前日稱盧沙野本月將被召回國「退居二線」。

新華社引述科隆納表示，法中關係至關重要，應共同努力推動兩國關係取得更大發展，建議雙方全面重啟各領域合作機制；法方重視對華經濟關係，認為這種關係是互相依存、互利互惠的，也是互補、開放和透明的；法方不搞陣營對抗，認為各國應和諧相處，共同發展。

針對烏克蘭問題，秦剛重申中方致力於推動危機的政治解決，同各方保持着溝通，將繼續為此發揮建設性作用。法新社報道，科隆納指出中國應該努力說服俄羅斯重新充分尊重聯合國憲章。科隆納當天稍早也說，北京應該讓俄羅斯更好地了解自己陷入僵局，並告訴俄羅斯恢復理智。

秦剛亦與科隆納舉行中法高級別人文交流機制牽頭人磋商。周四他還為巴黎國際大學城「中國之家」揭幕，並鼓勵中國同學要展示新時代中國形象、講好新時代中國故事，傳遞新時代中法友好聲音。

秦剛此次歐洲之行訪問德國、法國和挪威。他離開德國後，德國政府周三表示，將繼續去年10月達成的協議，允許中國航運巨頭中遠集團購買漢堡港口碼頭24.9%的股份。上個月，由於漢堡港「福地」碼頭被列入德國「關鍵基礎設施」，德方稱要重新審查相關交易，令入股案一度再陷僵局。

相關字詞﹕去風險化 中德經貿 中德關係 漢堡港 秦剛

上 / 下一篇新聞