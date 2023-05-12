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加前駐港領事南傑瑞：外交風波料不升級

【明報專訊】中加近日互相驅逐外交官，關係進一步緊張。加拿大前駐港澳總領事南傑瑞（Jeff Nankivell）昨對本報表示，相信兩國今次的外交風波已得到控制，不會繼續升級。他亦稱，加拿大和香港的政治關係中短期內不太可能升溫，加國政府對港人現行移民政策是否變化，則將在很大程度上取決於對香港局勢看法。

離港後加入加拿大智庫的南傑瑞接受本報書面訪問，指出今次外交風波的緣由「據報2021年已發生」，現時加拿大政府已採取行動，中國也做出了相應回應。「雙方都採取了對等的具體行動（驅逐對方領事外交官）。」目前看來，兩國沒有要讓事情進一步升級的迹象。

有中國學者預計，加拿大的對華政策將「愈來愈強硬」，處於螺旋式下降的邊緣。對此南傑瑞表示，自己「沒有看到支持這種觀點的證據」。他指出，雙方決策均受國內政治因素影響，再次強調分歧將被控制在雙方已經採取的行動中。

港人移民政策改變否 「取決於當局對港政局看法」

對於風波會否影響香港與加拿大關係，南傑瑞認為，兩地政治關係中短期內不太可能升溫（unlikely to warm up）。加國政府2月宣布延長港人「救生艇計劃」 ，未來政策是否改變，他表示很大程度取決於當局對香港政治局勢看法，例如是否繼續有港人因和平表達政治觀點而受到起訴的事件發生。

加官員指干涉 華使館：賊喊捉賊

此前加國官員表示，中國外交官趙巍事件證明加國面臨外國干涉嚴重。中國駐加拿大使館發言人昨批評加方是典型「賊喊捉賊」，應對自身干涉別國內政作出深刻反思，強調中國外交領事官員的合法權益不容損害，奉勸加方「懸崖勒馬」，如不聽勸告再肆意妄為，必將堅決有力回擊。

明報記者 劉曉宇

相關字詞﹕救生艇方案 驅逐外交人員 外交風波 中加關係 加拿大 南傑瑞

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