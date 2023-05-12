澳貿易部長訪京 推動恢復對華出口 華大使：願增信釋疑 引導兩國關係回正軌

法雷爾這次是應中國商務部邀請，在周四至周六訪華。此次是澳洲外長黃英賢去年底訪華以來，第二名自兩國關係跌入低谷後訪華的澳洲高級部長，亦是中澳兩國貿易部長自2019年以來的首次面對面會晤。

將晤王文濤 「推進解決貿易壁壘」

根據法雷爾發出的新聞稿，他將與王文濤會談，「以推進解決當前存在的貿易壁壘」。他主張全面恢復澳洲對中國的出口。法雷爾昨表示，希望能找到一條途徑，讓中國在年底前取消對澳洲進口的所有主要限制。

此次會面除了貿易議題，法雷爾也將提出人權議題，以及澳籍公民楊恆均和成蕾在中國被捕的事件。

中澳關係2017年開始惡化，時任澳洲總理莫里森在2020年中國新冠疫情爆發後，呼籲國際社會對病毒溯源調查。中國其後限制澳洲紅酒、煤炭、大麥等產品入口。在工黨政府去年5月上台後，中澳關係明顯逐步回溫。今年以來，中澳之間煤炭、棉花和銅的貿易已經恢復，同時中國也表示將加快審查對澳洲大麥徵收的關稅。

中國商務部昨表示，中方希望進一步落實中澳兩國領導人去年在峇厘島會晤重要共識，「推動中澳經貿務實合作向前發展」。

肖千：兩國經貿關係「重要機遇期」

內地《環球時報》英文版昨晚刊出對中國駐澳大使肖千的訪問。肖千表示，當前兩國經貿關係「面臨重要機遇期」。他指出，近期中澳各領域交流合作逐步恢復，表明雙方雖然存在一些分歧，但有着強烈的溝通交流願望和廣泛而深刻的共同利益。「我們願在交流合作中共同增信釋疑，妥善管控分歧，引導兩國關係重回正軌。」

肖千特別提及，美英澳AUKUS核潛艇合作存在重大核擴散風險，「開創了不良先例」，中方堅決反對。另外，台灣問題事關中國核心利益，一個中國原則是中國核心利益的核心，是不容踰越的紅線和底線，是中國開展對外交往的政治基礎。中澳雙方都必須堅持政治原則。

對於中澳合作方面，肖千指兩國在經貿、氣候變化、可再生能源、科研領域等方面均有合作前景。隨着中方優化疫情防控，兩國探親、觀光、商務等活動將逐步回歸，「中國公民將更多熱中於去澳洲旅遊」，2023年遊客人數將大幅增加，他相信中國留學生數量也會逐漸回升。

中國是澳洲最大的貿易伙伴，去年雙邊貿易額達2870億澳元（約1.5萬億港元）。

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