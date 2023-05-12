明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

澳貿易部長訪京 推動恢復對華出口 華大使：願增信釋疑 引導兩國關係回正軌

【明報專訊】澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）昨抵達北京訪問，將與中國商務部長王文濤舉行會談，爭取消除兩國近年惡劣關係造成的貿易壁壘，推動全面恢復對中國出口。中國外交部昨表示，中澳可通過建設性磋商，平衡解決各自在經貿問題上的關切。中國駐澳大使肖千稱，願增信釋疑，引導兩國關係重回正軌，又稱相信到澳洲的中國旅客、留學生將回升。

法雷爾這次是應中國商務部邀請，在周四至周六訪華。此次是澳洲外長黃英賢去年底訪華以來，第二名自兩國關係跌入低谷後訪華的澳洲高級部長，亦是中澳兩國貿易部長自2019年以來的首次面對面會晤。

將晤王文濤 「推進解決貿易壁壘」

根據法雷爾發出的新聞稿，他將與王文濤會談，「以推進解決當前存在的貿易壁壘」。他主張全面恢復澳洲對中國的出口。法雷爾昨表示，希望能找到一條途徑，讓中國在年底前取消對澳洲進口的所有主要限制。

此次會面除了貿易議題，法雷爾也將提出人權議題，以及澳籍公民楊恆均和成蕾在中國被捕的事件。

中澳關係2017年開始惡化，時任澳洲總理莫里森在2020年中國新冠疫情爆發後，呼籲國際社會對病毒溯源調查。中國其後限制澳洲紅酒、煤炭、大麥等產品入口。在工黨政府去年5月上台後，中澳關係明顯逐步回溫。今年以來，中澳之間煤炭、棉花和銅的貿易已經恢復，同時中國也表示將加快審查對澳洲大麥徵收的關稅。

中國商務部昨表示，中方希望進一步落實中澳兩國領導人去年在峇厘島會晤重要共識，「推動中澳經貿務實合作向前發展」。

肖千：兩國經貿關係「重要機遇期」

內地《環球時報》英文版昨晚刊出對中國駐澳大使肖千的訪問。肖千表示，當前兩國經貿關係「面臨重要機遇期」。他指出，近期中澳各領域交流合作逐步恢復，表明雙方雖然存在一些分歧，但有着強烈的溝通交流願望和廣泛而深刻的共同利益。「我們願在交流合作中共同增信釋疑，妥善管控分歧，引導兩國關係重回正軌。」

肖千特別提及，美英澳AUKUS核潛艇合作存在重大核擴散風險，「開創了不良先例」，中方堅決反對。另外，台灣問題事關中國核心利益，一個中國原則是中國核心利益的核心，是不容踰越的紅線和底線，是中國開展對外交往的政治基礎。中澳雙方都必須堅持政治原則。

對於中澳合作方面，肖千指兩國在經貿、氣候變化、可再生能源、科研領域等方面均有合作前景。隨着中方優化疫情防控，兩國探親、觀光、商務等活動將逐步回歸，「中國公民將更多熱中於去澳洲旅遊」，2023年遊客人數將大幅增加，他相信中國留學生數量也會逐漸回升。

中國是澳洲最大的貿易伙伴，去年雙邊貿易額達2870億澳元（約1.5萬億港元）。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕莫里森 法雷爾 肖千 王文濤 中澳關係

上 / 下一篇新聞