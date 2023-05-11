高樓墜吊臂 列車穿肚1死10傷 台中肇事地盤停工 捷運部分路線停駛

綜合台媒報道，意外現場位於台中市南屯區文心南五路、文心路口的「文心愛悅」大樓地盤，該大樓已建成32層封頂。事發中午12時29分，當時工人正進行拆除天秤工程，吊臂突然從頂樓高處墜下，砸中建築物一樓拱門及停放路旁的吊車後，倒向旁邊捷運，擊穿隔音屏後砸向路軌。

據在第一車廂的林姓倖存者表示，當時列車關門正開始加速，因為吊臂擋在軌道中間，他聽到司機有察覺並通報行控中心，但列車無法立即煞停，「我很清楚看到 （吊臂）卡在軌道上，列車直接撞上去」，列車拖行一段時間後慢慢停下，他看到1名外籍人士、2名小朋友頭部受傷流血。

一名帶父親就醫搭乘出事列車的女網友則在車廂內發布直播，她指着地面散亂物品說，這是乘客和大樓的物品掉落造成，她還播出父親頭部流血畫面。畫面中，可看到車廂被吊臂刺穿情况，乘客被工作人員引導從軌道疏散離開現場，也有部分乘客淡定坐在椅子上用手機上網。

死者遭拋出車外 車廂底遭壓斃

消防救援人員將車廂中傷者救出送院後，最後巡查車廂狀况時，在車廂外、鐵軌下發現一具女屍，她被車廂破碎的物品遮住，初步研判事發當下她從車廂摔出車外。死者稍後證實為靜宜大學法律系52歲林姓助理教授。其他傷者主要為頭、四肢撕裂傷，其中包括一名加拿大籍人士，以及一名小學生。

負責公司5年7事故 全台查地盤起重機

負責地盤工程的興富發建設就事件2度向民眾及家屬鞠躬道歉，承攬塔吊拆除的宇球國際興業公司初判是拆除機的鋼索斷裂，掉落的吊臂長度約40米、重量約3.3噸，詳細原因仍在調查當中。當局已勒令地盤停工，先對有關公司和負責人處罰57萬元新台幣。勞動部職安署表示，該建造公司近5年已發生7宗重大工安事故；此外，全台即日起全面檢查設有塔式起重機的地盤。

台灣總統蔡英文向罹難者及家屬表達哀悼；並請相關單位盡速釐清事故發生原因，盡速恢復台中捷運的運行。