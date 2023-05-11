明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

高樓墜吊臂 列車穿肚1死10傷 台中肇事地盤停工 捷運部分路線停駛

【明報專訊】台灣台中市有地盤昨日拆除天秤工程時發生意外，吊臂從32層樓高處墜下，砸破架空捷運的隔音屏，掉落在路軌上，一列行駛中列車撞上後，車廂被吊臂鋼架刺穿，造成乘客1死10傷，其中女死者是被拋出車外，壓在車廂底部致死。台中市府勒令地盤停工，捷運部分路線停駛。

綜合台媒報道，意外現場位於台中市南屯區文心南五路、文心路口的「文心愛悅」大樓地盤，該大樓已建成32層封頂。事發中午12時29分，當時工人正進行拆除天秤工程，吊臂突然從頂樓高處墜下，砸中建築物一樓拱門及停放路旁的吊車後，倒向旁邊捷運，擊穿隔音屏後砸向路軌。

據在第一車廂的林姓倖存者表示，當時列車關門正開始加速，因為吊臂擋在軌道中間，他聽到司機有察覺並通報行控中心，但列車無法立即煞停，「我很清楚看到 （吊臂）卡在軌道上，列車直接撞上去」，列車拖行一段時間後慢慢停下，他看到1名外籍人士、2名小朋友頭部受傷流血。

一名帶父親就醫搭乘出事列車的女網友則在車廂內發布直播，她指着地面散亂物品說，這是乘客和大樓的物品掉落造成，她還播出父親頭部流血畫面。畫面中，可看到車廂被吊臂刺穿情况，乘客被工作人員引導從軌道疏散離開現場，也有部分乘客淡定坐在椅子上用手機上網。

死者遭拋出車外 車廂底遭壓斃

消防救援人員將車廂中傷者救出送院後，最後巡查車廂狀况時，在車廂外、鐵軌下發現一具女屍，她被車廂破碎的物品遮住，初步研判事發當下她從車廂摔出車外。死者稍後證實為靜宜大學法律系52歲林姓助理教授。其他傷者主要為頭、四肢撕裂傷，其中包括一名加拿大籍人士，以及一名小學生。

負責公司5年7事故 全台查地盤起重機

負責地盤工程的興富發建設就事件2度向民眾及家屬鞠躬道歉，承攬塔吊拆除的宇球國際興業公司初判是拆除機的鋼索斷裂，掉落的吊臂長度約40米、重量約3.3噸，詳細原因仍在調查當中。當局已勒令地盤停工，先對有關公司和負責人處罰57萬元新台幣。勞動部職安署表示，該建造公司近5年已發生7宗重大工安事故；此外，全台即日起全面檢查設有塔式起重機的地盤。

台灣總統蔡英文向罹難者及家屬表達哀悼；並請相關單位盡速釐清事故發生原因，盡速恢復台中捷運的運行。

上 / 下一篇新聞