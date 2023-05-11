金立群：人幣地位升 但不可能取代美元

蔡崇信：美制裁中國「自取滅亡」

蔡崇信又稱，美國制裁經濟體量較小的俄羅斯相對容易，但制裁中國的話，就相當於美元「自取滅亡（self-destruction）」。金立群引述美聯儲主席耶倫在4月16日接受美國有線新聞網（CNN）訪問罕見承認，美國現時對其他國家的經濟制裁會有損美元霸權地位，但金強調除非整個美國破產，美元才會被「摧毀」，「認為人民幣重要性上升、就會驅逐美元的想法是錯誤的，人民幣其實是在與美元和其他貨幣更緊密合作，維持國際貿易和投資秩序。」

同場的新加坡國立大學李光耀公共政策學院創院院長馬凱碩則稱21世紀會是「亞洲世紀」，蔡崇信問他如何可改善中印關係，他承認兩國關係主要因邊境衝突而蒙上陰雲，但仍可透過上合組織、金磚國家等機制合作。金立群則補充道，印度是亞投行第二大股東，亞投行亦有印籍高管、在印度投資不少項目，「如果中印可以在亞投行合作，在更大範圍也可以。」

明報記者 林迎 澳門報道