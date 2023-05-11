金立群：人幣地位升 但不可能取代美元

【明報專訊】澳門BEYOND國際科技創新博覽會昨日開幕，阿里巴巴董事會執行副主席蔡崇信在嘉賓交流環節向亞投行行長金立群提問，美元在國際商貿中的地位何時會被其他貨幣取代？金立群答道，美元的重要性會變，但其仍是國際儲備貨幣，人民幣重要性雖然提升，但「取代」意味着美元完全退出，「這不可能」。
蔡崇信：美制裁中國「自取滅亡」
蔡崇信又稱，美國制裁經濟體量較小的俄羅斯相對容易，但制裁中國的話，就相當於美元「自取滅亡（self-destruction）」。金立群引述美聯儲主席耶倫在4月16日接受美國有線新聞網（CNN）訪問罕見承認，美國現時對其他國家的經濟制裁會有損美元霸權地位，但金強調除非整個美國破產，美元才會被「摧毀」，「認為人民幣重要性上升、就會驅逐美元的想法是錯誤的，人民幣其實是在與美元和其他貨幣更緊密合作，維持國際貿易和投資秩序。」
同場的新加坡國立大學李光耀公共政策學院創院院長馬凱碩則稱21世紀會是「亞洲世紀」，蔡崇信問他如何可改善中印關係，他承認兩國關係主要因邊境衝突而蒙上陰雲，但仍可透過上合組織、金磚國家等機制合作。金立群則補充道，印度是亞投行第二大股東，亞投行亦有印籍高管、在印度投資不少項目，「如果中印可以在亞投行合作，在更大範圍也可以。」