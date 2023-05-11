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習近平考察雄安 促轉移在京央企子公司

【明報專訊】國家主席習近平昨在河北省雄安新區考察，並主持召開「高標準高質量推進雄安新區建設」座談會。他強調，雄安新區已進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重階段，要接續謀劃第二批啟動疏解的在京央企總部及二、三級子公司或創新業務板塊等，着手謀劃金融機構、科研院所、事業單位的疏解轉移。

「高水平現代化城市正拔地而起」

新華社報道，習近平考察高鐵雄安站運作情况，到容東片區南文營社區探望回遷群眾，參觀雄安城際站及國貿中心項目等。在座談會上，習近平強調，短短6年裏，雄安新區從無到有、從藍圖到實景，一座高水平現代化城市正在拔地而起，堪稱奇蹟。

習近平表示，要保持歷史耐心，確保雄安新區建設和發展的正確方向。要廣泛吸引、聚集國內外力量和資本參與雄安新區建設和發展，要廣泛運用先進科學技術，着力加強科技創新能力建設。

「河北是我工作過的地方，我對這裏充滿感情，把這裏建設好是我的心願。」習近平對大家說，建設雄安新區是千年大計、國家大事，既不能心浮氣躁，也不能等靠要，要踏實努力，久久為功。要着力打造一個沒有「城市病」的未來之城。

這次陪同習近平視察的高級官員隊伍龐大，有國務院總理李強、中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理丁薛祥三位政治局常委，中組部長李干傑、副總理何立峰兩名政治局委員，還有國務委員吳政隆，全國政協副主席穆虹、姜信治，河北書記倪岳峰、省長王正譜，國家發改委主任鄭柵潔，以及中央和國家機關有關部門、軍隊有關單位負責人。

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