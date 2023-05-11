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民族英雄配投降圖 童書出版社致歉 有自稱丁汝昌後人考慮訴訟 內媒：歷史「反轉」讓人難接受

【明報專訊】內地一本定位面向小學生的歷史書近日被投訴，其中講述「中日甲午戰爭」時所配插畫「丁汝昌投降圖」有違史實，事件掀起軒然大波，涉事的北京工業大學出版社昨（10日）發通告表示，涉事圖書確實存在不當插圖問題，已第一時間聯繫相關單位，停止銷售、全面收回銷毀，將依規依紀對相關責任人嚴肅處理。內地媒體刊發評論指，民族英雄成了「漢奸叛徒」，這樣的「反轉」讓人難以接受。

綜合「上游新聞」、央廣網等內地媒體報道，有內地網民近日揭露，給孩子買的歷史讀物《寫給孩子看的中國史》出現事實性錯誤：在講述中日甲午海戰的那段歷史時，書中用了一張「丁汝昌投降圖」。此事引發熱議，有網民表示，北洋水師提督丁汝昌寧死不屈，自殺殉國，而此書竟然使用日軍視角的「丁汝昌投降圖」，正文裏並沒有對此圖有任何解釋（內文仍稱丁汝昌是自盡。），孩子們如何分辨？類似的圖此書還有好幾張。

責任人十多年經驗 出版逾300書

昨日，涉事的北京工業大學出版社發布情况通報表示，關注到網民發帖反映該社2017年出版的《寫給孩子看的中國史．近代——救亡圖存的鬥爭》一書插圖使用不當。學校黨委高度重視，責成出版社迅速核實情况。經查，該圖書確實存在不當插圖問題。除了停售和回收銷毀，學校已成立工作專班啟動調查，並將依規依紀對相關責任人嚴肅處理。「對造成的不良影響，我們深感愧疚、深表歉意。」

涉事的《寫給孩子看的中國史》全套共10冊，引發爭議的「丁汝昌投降圖」出現在最後一冊《近代——救亡圖存的鬥爭》講述「威海戰役與『馬關條約』」的章節。該套圖書主編是呂長青，編寫者是江樂興。翻查公開資料，呂長青是專業圖書策劃，從事圖書行業十幾年，曾撰寫及主編多套圖書；江樂興也從事圖書策劃十數年，擁有一個幾十人的創作團隊，自稱至今成功出版過300多種暢銷圖書。

日畫師繪圖 屬當年日清戰爭宣傳品

事件發生後，有內地網民指，「丁汝昌投降圖」源自日本畫師的《日清戰爭錦繪》，是當年眾多日清戰爭宣傳品的一幅，浮世繪畫師根據想像創作。甲午戰爭博物館工作人員表示：「丁汝昌肯定沒有投降這回事的」（見另稿）。有自稱「丁氏後人」的網民發帖稱，對於這種污衊行為，丁汝昌後人會跟出版社聯繫，考慮訴訟。

《北京青年報》昨刊發評論指，「寫給孩子看的中國史」不能成了誤導孩子的歷史讀物。民族英雄成了「漢奸叛徒」，這樣的「反轉」着實讓人難以接受。評論稱，一切對歷史的輕慢、歪曲、不尊重、不科學，既是對歷史的背叛、對文化的無知，也可能擾亂社會的價值觀與價值體系，最終禍及現在與未來，對此必須予以高度警惕。由於事關意識形態問題，網民關注中央近期或有相關整頓行動。

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相關字詞﹕出版社 歷史 丁汝昌 民族英雄

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