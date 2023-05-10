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秦剛晤德外長 籲共守戰後國際秩序 指台灣回歸屬一部分

【明報專訊】中國國務委員兼外長秦剛周二（5月9日）在柏林與德國外長貝爾伯克（Annalena　Baerbock）舉行會談並共同會見記者。秦剛表示，中方願與德方一道，作戰後國際秩序的捍衛者；台灣回歸中國是二戰後國際秩序的組成部分，任何真心希望台海和平穩定的一方，真心致力於維護國際秩序的一方，都應切實恪守一中原則，堅決反對一切「台獨」行徑。

秦剛說，中德都是有世界影響力的大國，在當今動亂交織的國際形勢下，應該加強對話與合作；面對各種全球性問題和挑戰，各國需要合作而非對抗，需要相互尊重而非相互指責；中德應堅持正道，共同反對「新冷戰」、反對「脫鉤斷鍊」，為世界和平繁榮注入信心和動力。

談烏戰 籲歐着手根源

新華社報道，中德外長一致同意全力籌備第七輪中德政府磋商，為未來各領域務實合作作全面規劃。雙方就烏克蘭問題交換意見，秦剛強調烏克蘭問題高度複雜，簡單化、情緒化不是解決方案，只有保持冷靜理性，為政治解決創造條件，才是出路；歐洲國家應從危機根源入手，標本兼治，為回歸和平與安全努力。

批「中俄結盟論」冷戰思維

秦剛日前接受沙特《中東報》書面採訪，批評個別國家熱中炒作「中俄結盟」，指這是「以小人之心度君子之腹」，屬於典型冷戰思維。被問到中美兩國會否因台灣而爆發戰爭時，秦剛表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，我們在台灣問題上堅定捍衛國家主權和領土完整」，要打擊的是企圖分裂中國、策動台灣獨立的勢力。秦稱，「中方始終堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但也保留採取一切必要措施的選項」。

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