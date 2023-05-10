涉助境外竊情報 顧問企業龍頭遭搜查 被捕專家曾披軍機量 凱盛融英：始終護國安

成立於2006年的凱盛融英是全球知名諮詢公司，業務包括提供專家訪談服務等。此次執法行動由中央部門統一部署，在上海、北京、蘇州、深圳等多地同步開展，包括詢問公司人員、檢查查驗物品。

被指利誘國企員工 竊5000文件

央視報道列舉部分案例，例如某大型國企姓韓高級研究員，原本不想提供商業秘密，凱盛融英以額外支付兩倍諮詢費用利誘。在數年時間裏，他多次到單位內聯網下載涉密資料，竊取近5000份文件資料，其中有國家秘密3份、情報13份。他最終因非法提供國家秘密、情報罪等，被判刑6年。

報道特別提及，該公司的專家庫涉及上千名國防軍工專家，在境外諮詢中，公司無做任何規避。在某重點軍工企業工作的姓雷男子，更曾回答客戶有關「某軍機型號的保有量」的問題。

上海市國安局調查人員表示，凱盛融英於維護國家安全責任義務、防範安全風險，無管理要求和審核；對境外客戶提出的項目是否敏感，是否存在蒐集情報嫌疑，全由員工判斷，公司法務和高管不主動過問，「只追求經濟利益」。國家安全機關已依法處理涉事企業。

公司如常營業 員工稱無影響

凱盛融英周一（8日）晚在其公眾號發布「國家利益高於一切」、「堅決貫徹國家安全發展觀」的內容。內媒報道指，凱盛上海總部正常辦公，相關負責人稱公司「一切正常運營」，在相關部門指導下將進一步完善合規體系，對內部人員加強監督管理，始終維護國家安全和發展利益。

另一名員工表示，報道屬去年的事，檢查主要針對「專家庫」，涉及敏感領域的半導體領域和部分國企。「工作這麼久，目前暫沒什麼大影響」。

央視批評，近年某些西方國家，為實現對華遏制打壓戰略，竊取軍事軍工、經濟金融等重點領域的情報活動日漸猖獗。許多境外機構為掩飾背景，借助國內諮詢公司等行業竊取情報。

外媒指行業遭重點打擊

外交部：正常執法

CNN引述曾為凱盛融英做盡職調查的一名前客戶表示，行業情况「愈來愈糟」，「每個人都擔心正發生的事情」。外媒關注，諮詢顧問公司成為北京新一輪重點打擊目標，美國諮詢公司美思明智集團（Mintz Group）北京辦事處員工在3月被拘留，以及貝恩公司（Bain & Company）上海辦事處被突擊搜查。

中國外交部昨表示，此次是依據中國法律開展的正常執法行為，旨在促進有關行業規範健康發展，維護國家安全和發展利益。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676