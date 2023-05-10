天津標售採樣亭推活化 變身漂書點理髮屋

480萬元購266亭 建「15分鐘便民圈」

《天津日報》報道，購得266個核酸採樣亭的蒲一（天津）餐飲管理有限公司，準備將採樣亭變為「便民服務亭」，提供早餐、理髮、漂書、修鎖配鑰匙等服務，建立「一刻鐘便民商圈」，推動當地便民措施落地。

報道指，在這批核酸採樣亭掛牌前，天津產權交易中心與靜海區財政局、發改委等部門，度身制訂交易方案，盼有助資源合理有效再利用，保證交易資金快速回籠，確保國有資產保值增值。

多地採樣亭變一站式醫療站

據《南方都市報》報道，曾擁有核酸採樣亭的生產廠商透露，每個採樣亭的售價在兩到三萬元。在內地「清零」防疫政策實施時，僅北京、上海、廣州及深圳4個一線城市，核酸採樣點數量最多達到3萬個左右，每個採樣點都有數個核酸採樣亭。

深圳推改建 供工友速遞員歇腳

防控政策轉變、疫情逐漸退去後，為利用大量核酸採樣亭資源，上海、廣州、無錫、深圳等地近期已將其改造成發燒診療站、便民醫療點或健康服務亭，居民可「一站式」完成掛號、診療、繳費、配藥等流程。

3月底，深圳西鄉街道流塘社區的閒置核酸採樣亭進行改造工程，變身為供清潔工人、速遞員休息歇腳的「暖蜂驛站」。採樣亭改造後，昔日的操作枱變成小桌，亭內冷氣機、微波爐、雪櫃等電器和生活設備等一應俱全。採樣亭「再就業」，成為深圳首個核酸採樣亭改造的案例。

不過，並非所有核酸採樣亭都會活化再用。《健康時報》調查發現，在二手物品網絡交易平台「閑魚」上，不少用戶掛出核酸採樣亭的售賣資訊。這些掛牌出售的核酸採樣亭種類多樣，售價從幾百元到上萬元不等，但從銷售及諮詢情况看，銷路不佳。