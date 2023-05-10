明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

天津標售採樣亭推活化 變身漂書點理髮屋

【明報專訊】新冠疫情逐漸退去，內地大量核酸採樣亭何去何從廣受公眾關注。近日，天津靜海區轄區內的266個核酸採樣亭在天津產權交易中心有限公司掛牌，公開徵集意向受讓方，一家餐飲企業以478.04萬元（人民幣，下同）的價格摘牌。該交易項目受讓方準備把核酸亭轉變為「便民服務亭」，成為核酸採樣亭活化再用的新案例。

480萬元購266亭 建「15分鐘便民圈」

《天津日報》報道，購得266個核酸採樣亭的蒲一（天津）餐飲管理有限公司，準備將採樣亭變為「便民服務亭」，提供早餐、理髮、漂書、修鎖配鑰匙等服務，建立「一刻鐘便民商圈」，推動當地便民措施落地。

報道指，在這批核酸採樣亭掛牌前，天津產權交易中心與靜海區財政局、發改委等部門，度身制訂交易方案，盼有助資源合理有效再利用，保證交易資金快速回籠，確保國有資產保值增值。

多地採樣亭變一站式醫療站

據《南方都市報》報道，曾擁有核酸採樣亭的生產廠商透露，每個採樣亭的售價在兩到三萬元。在內地「清零」防疫政策實施時，僅北京、上海、廣州及深圳4個一線城市，核酸採樣點數量最多達到3萬個左右，每個採樣點都有數個核酸採樣亭。

深圳推改建 供工友速遞員歇腳

防控政策轉變、疫情逐漸退去後，為利用大量核酸採樣亭資源，上海、廣州、無錫、深圳等地近期已將其改造成發燒診療站、便民醫療點或健康服務亭，居民可「一站式」完成掛號、診療、繳費、配藥等流程。

3月底，深圳西鄉街道流塘社區的閒置核酸採樣亭進行改造工程，變身為供清潔工人、速遞員休息歇腳的「暖蜂驛站」。採樣亭改造後，昔日的操作枱變成小桌，亭內冷氣機、微波爐、雪櫃等電器和生活設備等一應俱全。採樣亭「再就業」，成為深圳首個核酸採樣亭改造的案例。

不過，並非所有核酸採樣亭都會活化再用。《健康時報》調查發現，在二手物品網絡交易平台「閑魚」上，不少用戶掛出核酸採樣亭的售賣資訊。這些掛牌出售的核酸採樣亭種類多樣，售價從幾百元到上萬元不等，但從銷售及諮詢情况看，銷路不佳。

上 / 下一篇新聞