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《環時》與韓駐華大使館互發炮

【明報專訊】韓國駐華大使館日前去信《環球時報》，抗議《環時》批評韓國總統尹錫悅的文章「低俗到難以啟齒」。《環時》昨發表社評文章，表示不能接受外交機構，以粗暴方式干涉他國媒體獨立報道，批評韓方部分涉華公開言行，是助長兩國民間負面認知的罪魁禍首。

接連發文批尹錫悅涉台言論

韓發信抗議 環時社評反駁

《環時》日前接連發文，批評尹錫悅近期涉台灣言論，稱是中韓兩國1992年建交後韓方最惡劣的一次表態。據韓聯社報道，韓駐華大使館在上周五（5日）發函《環時》，抗議社評「以偏頗視角和煽動性、刺激性的失當措辭」，對韓國元首和韓國政府追求地區和平穩定的外交政策，毫無客觀依據的一股腦兒貶低，表示強烈遺憾。

《環時》昨發出《對韓國大使館的「抗議」，本報有話要說》的社評，指韓駐華使館發出抗議函，內容有激烈情緒、踰越邊界言辭，不該出自一個外交機構，以粗暴方式干涉他國媒體獨立報道，「我們不能接受」；並且難以認同抗議函所提觀點和指摘。

社評稱，尹錫悅政府上台後，對美日等國破壞地區穩定做法一味迎合，在台灣問題等涉及中國主權重大議題上多次發表錯誤言論，粗暴干涉中國內政。社評還稱，對首爾的外交產生了一定的懷疑，懷疑首爾是否真的準確理解和把握國際政治的現實，是否真的在意中韓關係的健康成熟發展。

中國外交部發言人汪文斌昨被問到有關問題，表示注意到相關報道，強調有關媒體的觀點不代表中國政府立場，但反映當前國內民意。「管好源頭是避免負面輿論的關鍵，希望韓方為此多做建設性的努力。」

韓駐華大使館官員昨則表示，使館方面日前敦促個別中國媒體的要求未被接受，「對此深表不滿和遺憾」。

相關字詞﹕環球時報 台灣問題 中韓關係 韓國 尹錫悅

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