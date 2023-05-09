郭台銘「韓流」崛起舊地造勢 藍營普遍看好侯友宜

為衝刺選情、爭取黨內徵召出線，鴻海集團創辦人郭台銘近日不但在全台舉辦巡迴座談會、拜會地方政壇要角外，更向4年前黨內勁敵韓國瑜初選做法「偷師」，在北、中、南部舉辦4場萬人規模大造勢活動。前晚（7日）還特地選在當初「韓流」崛起的高雄鳳山區同一地點造勢。郭台銘表示，民進黨政府不管人民痛苦，準備將子弟送到戰場上去，未來若是他當選總統，會透過國際協商談判，維持台灣地位及確保台灣和平。

台灣「上報」引述近郭人士指出，郭近日密集造勢，以強大民意向國民黨主席朱立倫及黨中央「逼宮」。北部雖較多藍營縣市長、立委希望提名侯友宜，但中南部挑戰艱困選區的立委參選人，較期待郭出馬角逐大位。

不過有國民黨內知情人士表示，郭台銘聲勢雖然可能在大造勢後上升，但時間恐怕已不站在郭這邊，加上近期郭頻頻失言，黨內對他不放心。另一名藍營高層表示，黨內氛圍大致底定，徵召侯友宜的機率還是比較高。