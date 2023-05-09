柯文哲去馬 指藍白DNA不同難結合 國民黨：團結才能達成政黨輪替共同目標

「台灣的選擇柯文哲！唯一的選擇柯文哲！」綜合中央社等台媒報道，柯文哲昨在台北市前副市長黃珊珊、黨秘書長周台竹與立委邱臣遠陪同下，前往黨中央黨部登記參選，預計在17日由黨中央正式宣布被提名。

針對正式登記參選是否宣告「藍白合」破局，柯文哲回應強調「DNA不一樣很難結合」，政治應該多一點理想性。「藍白合」更重要的是理念價值的結合，而不是權力分配，至今看不到說出「藍白合」概念的人，有沒有思考雙方是否能合作，「如果理念價值不相容，那要怎麼合作？」柯文哲稱：「我們是團結一切可團結的力量，但不是流於密室政治的權力分配，若是這樣，老百姓也不會支持。」

民調：藍白同參選 綠將居冠

被問到如何評價潛在對手，柯表示，這是台灣有直選以來，第一次台灣人在思考「選得不對的話會產生什麼影響？」重點不是參選人是誰，而是誰能解決當前台灣必須面對的問題，理論上台灣應該是「美麗之島、福爾摩沙」，不可以是世界上最危險的地方。

《美麗島電子報》上周公布民調顯示，若藍綠白皆投入選戰，不論國民黨派出鴻海創辦人郭台銘、抑或是新北市長侯友宜出戰，身兼民進黨主席的台灣副總統賴清德支持度均是居冠。只有當侯友宜與柯文哲兩人合作參選的「藍白配」，才能以支持度46.6%贏過賴清德的40.7%。

據「聯合新聞網」，對於未來「藍白合」是否還有機會，朱立倫昨強調，國民黨對柯文哲的決定表達尊重。他稱，台灣民眾對於現在的執政黨有諸多不滿，只有團結合作才能達成政黨輪替的共同目標。他呼籲民眾黨的好朋友以及所有台灣民眾，最後一定要團結合作。

民眾黨立委：柯沒把話說死

民眾黨立委張其祿表示，國民黨目前還在忙內部提名，恐怕短期內無法主動推動「藍白合」而柯文哲也沒有把話說死。

文化大學廣告系教授鈕則勳分析，「藍白合」的籌碼完全不在國民黨身上，因柯文哲已有兩成支持度，現今是藍軍有求於柯文哲。藍軍勢必釋出更大資源，不管是副總統、行政院長或是聯合政府，唯有能觸動柯的需求點。

學者：現今是藍軍有求於柯

台藝大廣電系教授賴祥蔚認為，「藍白合」在總統選舉的部分機會不大，但雙方還是有共同合作的目標。不過，國民黨一直只在媒體放話，亦沒有實際行動，目前合作誠意非常不高。

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