中國可重用航天器 離地276天返抵着陸

官媒：助便捷廉價往返太空

新華社昨報道，中國在酒泉衛星發射中心發射的可重複使用試驗航天器，在軌飛行276天後，於昨天成功返回預定着陸場。按時間推斷，此即為去年8月5日發射升空的航天器。新華社去年曾報道，2022年8月5日，中國在酒泉衛星發射中心，運用長征二號F運載火箭，成功發射一型可重複使用的試驗航天器。

在此之前，酒泉衛星發射中心在2020年9月4日，亦曾經成功發射一型可重複使用的航天器，在軌飛行兩天後，於當年9月6日成功返回預定着陸場。

《北京商報》引述中國科協航空科技文化普及首席科學傳播專家王亞男表示，歐美的常規運載火箭，一次發射的總報價基本都已經超過1億美元，例如美國宇宙神5和歐洲航天局的阿里婭娜5，發射報價分別為1.5億美元和1.6億美元，美國的德爾塔4重型運載火箭更是達到3.5億美元。

2015年SpaceX首成功回收

而美國SpaceX公司研製的獵鷹9和重型獵鷹火箭（即星艦），已具備重複使用的能力，其發射成本僅為美國同類火箭的一半。獵鷹9號於2010年6月完成首次發射，於2015年12月21日完成首次回收。今年3月，獵鷹9號成功運送4名太空人前往國際太空站。不過星艦經過多次試飛測試，但均以失敗告終。

據「中國運載火箭技術研究院」公號消息，早在20世紀五六十年代，人類就已開始對重複使用航天運輸系統相關技術的探索。經過幾十年發展，主要航天大國已擁有不同程度的重複使用技術儲備。目前可重複使用的火箭，分為部分重複使用和完全重複使用。

中國運載火箭專家、中國運載火箭系列總設計師龍樂豪表示，火箭可重複使用的好處很多，比如可以降低成本，提高安全性、可靠性，快速進出空間等。根據計劃，中國將在2035年以前研製完成液氧甲烷兩級完全重複使用的運載火箭，實現內陸發射，海上垂直回收。