天舟六號運至發射區 上中旬擇日升空

【明報專訊】據中國載人航天工程辦公室消息，昨日天舟六號貨運飛船與長征七號遙七運載火箭組合體垂直轉運至發射區。目前，文昌航天發射場設施設備狀態良好，後續將按計劃展開發射前各項功能檢查、聯合測試等工作，計劃於近日擇機實施發射。這也是中國空間站全面建成、轉入應用與發展新階段後首批飛行任務。
擴容20% 載貨力增至7.4噸
綜合央視、中新社等內地媒體報道，此前官方公布的天舟六號發射時間為「五月上中旬」，航天愛好者普遍預測最快本周三晚間發射。
天舟貨運飛船是目前世界上運貨能力最強的貨運飛船之一，經升級改造，有效裝載容積擴大了20%，載貨能力由原來的6.9噸提升到7.4噸。據中國載人航天工程辦公室介紹，天舟六號此次運送物資主要包括服裝、食品、飲用水等。其中，新鮮水果重量約70公斤，是天舟五號攜帶水果重量的約兩倍。
2023年是中國空間站應用與發展新階段開局之年，根據任務安排，今年將組織發射天舟六號貨運飛船、神舟十六號、神舟十七號載人飛船；神舟十六號載人飛船、神舟十七號載人飛船分別計劃於5月、10月發射。
此外，據中國載人航天工程辦公室此前公布消息，神舟十五號航天員計劃於今年6月返回地面。5月5日順利撤離中國空間站組合體的天舟五號貨運飛船，目前已轉入獨立飛行階段。