天舟六號運至發射區 上中旬擇日升空

擴容20% 載貨力增至7.4噸

綜合央視、中新社等內地媒體報道，此前官方公布的天舟六號發射時間為「五月上中旬」，航天愛好者普遍預測最快本周三晚間發射。

天舟貨運飛船是目前世界上運貨能力最強的貨運飛船之一，經升級改造，有效裝載容積擴大了20%，載貨能力由原來的6.9噸提升到7.4噸。據中國載人航天工程辦公室介紹，天舟六號此次運送物資主要包括服裝、食品、飲用水等。其中，新鮮水果重量約70公斤，是天舟五號攜帶水果重量的約兩倍。

2023年是中國空間站應用與發展新階段開局之年，根據任務安排，今年將組織發射天舟六號貨運飛船、神舟十六號、神舟十七號載人飛船；神舟十六號載人飛船、神舟十七號載人飛船分別計劃於5月、10月發射。

此外，據中國載人航天工程辦公室此前公布消息，神舟十五號航天員計劃於今年6月返回地面。5月5日順利撤離中國空間站組合體的天舟五號貨運飛船，目前已轉入獨立飛行階段。