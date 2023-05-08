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暴雨夜巡橋垮塌 閩4幹部落水冲走 最年輕25歲 應急管理局：事發時洪水未及橋面

【明報專訊】南方多地近日暴雨成災，福建龍岩市遭遇特大暴雨襲擊，4名當地基層幹部昨日凌晨1時40分許，在一座橋上防汛巡查期間，橋樑突然垮塌，四人落水被冲走。除了福建，江西、廣東亦受強對流天氣影響，廣東昨有114個地區發出暴雨預警。

據「央視新聞」，龍岩市新羅區鐵山街道4名幹部，昨凌晨在龍川溪一座橋上查看水情時，橋樑突然垮塌，4人落水失聯。其中3人為街道幹部，1人為村幹部，年紀最小僅25歲。事發橋樑建於1983年，長97米、寬4.2米。事發後，當地組織救援力量500餘人全力在沿途搜救，至截稿前4人仍下落不明。

據事發地村民講述，當時聽到「砰」一聲巨響，事後才知道是橋樑垮塌。據「紅星新聞」引述新羅區應急管理局工作人員表示，暴雨是上周六晚8至9點開始下，當地啟動緊急預案，開始巡堤。事發時，洪水未沒過橋面，「橋是突然塌的」。

新羅區上周六12時起出現特大暴雨。氣象部門研判，此次暴雨綜合強度達「極端事件」，至昨早7時累計雨量247.8毫米，突破1961年以來5月同期最大降水單日紀錄，並達歷史紀錄第二高。

粵114地區暴雨預警

陽江大風吹起雪櫃

除了福建，廣東、江西受強對流天氣影響。廣東昨午向116個地區發布雷雨大風預警，當中114個地區發布暴雨預警。在廣東陽江，多處有包括雪櫃等物品被大風吹起，有大樹被吹倒砸中車輛，惠州博羅縣所有學校及託兒所停課。

在江西，豐城市的清豐堤上周六上午出現30多米寬潰口，位置處於京九鐵路橋兩座橋墩之間，列車一度要慢速經過。當局派員連夜加固，封堵缺口。當地搶險指揮部稱，清豐河水位已逐步下降，至周日近中午，不再對鐵路橋運行造成影響。

贛增至49.7萬人受災

據江西省應急管理廳，截至昨午4時，撫州市、宜春市等7個設區市43個縣49.7萬人受災，當局緊急轉移安置1.4萬人，2482人需緊急生活救助，農作物受災面積67.7千公頃、絕收1.1千公頃，直接經濟損失5.2億元人民幣。

國家防總辦公室、應急管理部昨組織防汛專題視像會商指出，目前南方已全面入汛，接下來強降雨可能持續多發，江河底水會繼續上漲，防汛形勢進一步趨緊。

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