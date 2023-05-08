專家質疑建壩效益 籲考慮移民保育

環團指壩址淹沒區

或致珍稀本土魚滅絕

內地推動建設黃河黑山峽水利樞紐建設，擬修建在寧夏中衛與甘肅交界的大柳樹大壩。該大壩建成後會淹沒甘肅靖遠、景泰等地大片優質耕地，淹沒黃河石林國家地質公園，淹沒南長灘等著名古村落和古長城等歷史遺蹟，壩址和淹沒區亦涉及可能引發大地震的活躍斷層問題。

據「中國綠發會」消息，黑山峽水利樞紐即將淹沒的上百公里長的黃河幹流，與「黃河衛寧段蘭州鯰國家級水產種質資源保護區」、「黃河黑山峽段國家級水產種質資源保護區」等保護區幾乎全部重合。涉及位置是黃河諸多珍稀本土特有魚類重要原生棲息地。其中黃河特有珍稀瀕危物種「北方銅魚」等或走向滅絕。

去年年初舉行的一個黑山峽河段開發中水利工程建設與生態安全問題研討會上，中科院水利部水土保持研究所研究員王飛表示，黑山峽河段開發工程要考慮到黃河現有水資源控制能力，包括新建水庫的收益和因此損失的其他工程收益，斟酌建設必要性。