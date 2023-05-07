贛連日暴雨 30萬人受災 6市現災情 宜春決堤淹4村

緊急轉移萬人 經濟損失2.3億人民幣

近日暴雨覆蓋安徽、湖北、江西、湖南等南方多個省市，中央氣象台昨晚繼續發布暴雨藍色預警，預計昨晚8時起24小時內，兩廣和瓊閩有暴雨。同時，水利部和中國氣象局聯合發布黃色山洪災害氣象藍色預警，集中浙江、江西、福建等地。

馬路積水成河 災民：睡一覺家電全淹了

據央視，5月4日以來，江西省先後有10個縣（市、區）出現特大暴雨，34個縣（市、區）出現大暴雨，63個縣（市、區）出現暴雨。在撫州市，短時暴雨導致河水猛漲、農田被淹，出現了大規模城鎮內澇。一名撫州市脊江村的村民表示，「我都不敢下去，反正有一米五深吧，電飯煲、電冰箱那些東西睡一覺起來，就全淹了」。

在撫州市宜黃縣，24小時降雨量高達302毫米。當地居民譚女士表示，她工作的黃金店積水過膝，老板無奈用盆往外舀水，「雨愈下愈大，直往店裏湧。去年七月剛裝修的店，基本上櫃台全泡了。」當地組織應急局、消防、民間救援隊等到場救援，部分路段水浸超過1米。

據江西省應急管理廳，此輪暴雨已造成撫州市等6個市29個縣29.3萬人受災，農作物受災面積55.6萬畝、絕收5625畝。江西省軍區出動民兵應急分隊260多人救災，參與潰口封堵等工作。全省已啟動防汛四級應急響應。鑒於贛江、撫河等支流防汛形勢，長江防汛抗旱總指揮部昨下午啟動防汛Ⅳ級應急響應。

中央氣象台料未來10日降雨持續

江西本輪降水過程今日基本結束。不過，南方雨災並未完結。中央氣象台預報，未來10天（5月6至15日），江南、華南及西南等地仍有降雨，部分地區有70至150毫米雨量；與常年同期相比，雲南、廣西西部等地降水量較常年同期偏多2至6成，局地偏多1倍以上。5月16至19日，主要降雨區位於江南、華南及貴州等地。