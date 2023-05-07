疫後首線下廣交會成交額遜疫前15%

入場創新高 官方：成績勝預期

「封面新聞」報道，本屆史上規模最大的廣交會，是中國疫情防控平穩轉段後首次全面恢復線下舉辦，線下參展企業數量達3.5萬家，累計進館超290萬人次，均創歷史新高，總展覽面積從以往的118萬平方米增至150萬平方米。最終統計顯示，本屆廣交會現場出口成交額為216.9億美元，線上出口成交34.2億美元（4月15日至5月4日）。

中國商務部副部長王受文在展會前一周曾警告說，今年的外貿形勢將是「嚴峻而複雜的」。

春季廣交會線下展4月15日開幕後，會場一度出現交易冷清情况，部分中國出口商表示，明顯感受到全球經濟疲軟，有燈具廠商稱歐美訂單跌3成。

徐兵前日表示，本屆廣交會線下展閉幕後，線上平台將繼續開放，除展商連線、預約洽談功能外，其餘功能全年常態化運營。廣交會將根據供採雙方需求，適時組織系列貿易對接活動，幫助境內外客商足不出戶下訂單、做生意。