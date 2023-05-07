秦剛促塔利班打擊恐怖勢力 願中巴經濟走廊延伸阿富汗

據新華社，秦剛表示中巴雙方同意在後疫情時代全面恢復兩國各層級溝通和機制性磋商，加快推動中巴經濟走廊重大項目，加強地區反恐事務協作。當前中巴雙方正密切合作，全力推進中巴經濟走廊建設高質量發展，持續打造新增長點。

稱中阿巴三方會談象徵合作重啓

即將舉行的第五次中阿巴三方外長對話，也是阿富汗2021年內戰變天後三方的首次對話。秦剛表示，對話標誌着中國與阿富汗、巴基斯坦三方合作機制重啓，有助於凝聚地區國家在阿問題上的共識，維護地區和平穩定。他提到，中方期待通過此次會議增進三國的睦鄰互信，推動中巴經濟走廊向阿延伸，探討推進貿易、投資、互聯互通等領域合作。中方願同阿、巴加強反恐安全合作，共同堅決打擊「東伊運」、「巴基斯坦塔利班」等恐怖勢力，維護地區安全穩定。秦剛還強調，希望阿富汗塔利班「採取更加強有力的措施打擊盤踞在阿的各種恐怖勢力」。

秦剛昨在伊斯蘭堡會見阿富汗臨時政府代理外長穆塔基時指出，中方將一如既往尊重阿主權、獨立和領土完整，深化中阿各領域合作；阿方應切實履行打擊恐怖主義的承諾，確保中國在阿人員和機構安全。穆塔基表示，阿方絕不允許任何勢力利用阿領土從事反華活動，願積極推進阿中巴三方合作。