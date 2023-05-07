胡錫進：內傷未除 冀早日走出疫情

胡錫進指，疫情期間對社會「從嚴管控」的思維定式至今存在，如出入境仍須填寫海關申報、大學校園無法自由進出，而「經濟發展與思想解放和環境開放成正比」，呼籲放鬆管制、營造活力。

胡錫進在文章中指出，疫情過去了，很多人思想上放鬆不下來，一些地方和機構裏形成了「管得越嚴越好」的傾向。「中國今年經濟發展肯定能比去年上一個台階，但我們需要走得更快，真正重振2019年之前的高質量發展雄風。從去年底到今天，中國中央政府領導國家走出疫情的行動可謂大刀闊斧，希望我們社會上的所有人都從思想上真正走出疫情，擺脫它留給我們的無形負擔，朝著未來輕裝前進」。

張文宏：大流行已過

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨日亦在微博發文，他寫道，「匆匆從熟悉的北京首都機場2號航站樓出來，行李大廳熙熙攘攘，沒有任何人理你，沒有人測體溫，也沒有健康碼，恍惚間似乎什麼都沒有發生過。正常的感覺特別好。」

曾因為涉及防控言論而引起爭議的張文宏，在文中感嘆，三年多時間總是會有新冠的消息，如今「病毒還會存在，大流行已經過去」，「讓我們暫時道別，加快投入到正常的工作生活中去。」