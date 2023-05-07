衛健委：仍要堅持新冠預警防控 稱可控非危害消失 中疾控：不要麻痹大意

梁萬年前晚接受央視專訪介紹，不再繼續構成「國際關注的突發公共衛生事件」，並不意味新冠的流行沒有了、疾病危害消失，而是說明目前已可有效控制疫情帶來的危害。

目前行「乙類乙管」 提4點防疫

目前內地對新冠疫情實施「乙類乙管」，梁萬年就防疫特別提到四點，一是要更加有效和敏感地監測疾病病原體的變異情况，以及疫情的發生發展情况，要設好哨點，建立一個強大的監測網絡。第二，仍然要對高危人群，重點人群加強疫苗接種。實踐已經證明疫苗對防重症防死亡，甚至更有效防控疫情傳播是有價值的。三是臨牀救治能力，特別是重症救治能力需要進一步強化。最後，要保持在疫情防控期間已經養成的良好衛生和生活習慣。

梁萬年指出，各國不再需要履行作為「國際關注的突發公共衛生事件」時的社會公共衛生措施和防控措施，有利於社會和經濟發展以及國際交往。

多地通報疫情回升 東莞檢核酸8天

世衛「降格」新冠之際，內地放開嚴格管控時近半年，疫情有回升趨勢，許多網民近日表示自己「陽了」。五一過後，繼熱門旅遊目的地海南省通報疫情，四川成都市疾控中心5日亦發布健康提示指出，近期發熱門診陽性率逐步上升。廣東東莞東城街道5日晚發布「5月6日至13日東城街道核酸檢測安排」通知，連續8天核酸安排引起居民對疫情再度來襲的聯想，街道辦昨解釋稱，這是東城常態化提供的核酸檢測服務，以滿足有檢測需求的市民需要。

中疾控：已建多渠道預警防變異株

談及對新冠病毒變異株的監測，中疾控施國慶表示，中國已經建立多渠道的監測預警體系。例如，全國設有發燒門診和診室的醫療機構，每天都要報告發燒病人就診人數，包括其中新冠陽性的人數。在社區層面，核酸檢測、抗原檢測陽性結果以及重點場所的聚集性疫情等，也都要求進行報告，特殊情况下還將開展專題調查。此外，中國還建立了對城市污水系統的檢測，探察社區內新冠病毒的活躍和流行情况。中新社引述施國慶說，這些監測系統可以反映疫情流行的趨勢、臨牀特徵的改變。如果發現聚集性疫情，還要啟動應急現場調查，對疫情規模、傳播速度、臨牀特徵變化、主要變異株等進行調查，這對判斷風險非常重要。

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