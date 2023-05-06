微創裝腦電傳感器 猴腦控機械臂試驗成功

此次試驗由天津南開大學段峰教授團隊牽頭，由解放軍總醫院（301醫院）第一醫學中心神經外科吳東東醫師團隊操作完成。南開新聞網稱，這是全球首宗非人靈長類動物介入式腦機接口試驗，突破了血管內腦電信號採集、介入式腦電信號識別等核心技術。去年6月，該團隊已完成國內介入式腦機接口首次動物──羊試驗。

《北京日報》昨引述北京宣武醫院神經外科馬永傑博士介紹，腦機接口技術可以把腦電信號轉換為控制指令，從而幫助運動功能障礙患者如腦中風、「漸凍症」病人等，與外部設備交互，提升生活質量。

介入式腦機接口臨牀或需5年

目前腦機接口主要有3種：侵入式、非侵入式和介入式腦機接口。馬永傑稱，侵入式腦機接口是以開顱等方式，將電極植入大腦皮層功能區附近，獲取腦電信號準確度最高，但對人體造成較大損傷，並可能出現發炎、排斥反應。非侵入式腦機接口則在頭皮採集信號，安全但採集到的信號質量不高。介入式腦機接口是將血管穿刺小口，通過類似心臟支架的微創手術實現腦機連接。

段峰教授團隊牽頭研發的介入式腦機接口，將傳感器貼附在猴腦血管壁上，毋須開顱手術即可採集到顱內腦電信號。完成首次猴子實驗後，介入式腦機接口真正走到臨牀，可能還要5年，甚至更長時間。