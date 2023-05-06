農村大建充電樁 迎新能源汽車下鄉

「有人建、有人管、能持續」

央視報道，會議指出農村新能源汽車市場空間廣闊，加快推進充電基礎設施建設，不僅有利於促進新能源汽車購買使用、釋放農村消費潛力，而且有利於發展鄉村旅遊等新業態，為鄉村振興增添新動力。會議強調，要聚焦制約新能源汽車下鄉的突出瓶頸，適度超前建設充電基礎設施，創新充電基礎設施建設、運營、維護模式，確保「有人建、有人管、能持續」。

同時，要引導企業下沉銷售服務網絡，鼓勵高職院校面向農村培養維保技術人員，滿足不斷增長的新能源汽車維修保養需求。要進一步優化支持新能源汽車購買使用的政策，鼓勵企業豐富新能源汽車供應，同時加強安全監管，促進農村新能源汽車市場健康發展。

另外，國務院常務會議也審議通過關於加快發展先進製造業集群的意見，要求統籌推進傳統產業改造升級和新興產業培育壯大，促進技術創新和轉化應用，推動高端化、智能化、綠色化轉型，壯大優質企業群體，加快建設現代化產業體系。要堅持有效市場和有為政府更好結合，着力營造產業發展的良好生態。