中央財經委促把握人工智能浪潮 首次會議研產業 堅持實體經濟為重 推傳統產業轉型升級

繼中央政治局會議4月28日首次提出「要重視通用人工智能發展」後，負責制定經濟工作重大方針的中央財經委昨再談「人工智能」。會議強調，要把握人工智能等新科技革命浪潮，適應人與自然和諧共生的要求，保持並增強產業體系完備和配套能力強的優勢，高效集聚全球創新要素，推進產業智能化、綠色化、融合化，建設具有完整性、先進性、安全性的現代化產業體系。

會議指出，加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，關係中國在未來發展和國際競爭中贏得戰略主動。要堅持以實體經濟為重，防止脫實向虛；堅持穩中求進、循序漸進，不能貪大求洋；堅持三次產業融合發展，避免割裂對立；堅持推動傳統產業轉型升級，不能當成「低端產業」簡單退出。

維護產業安全重中之重

會議要求完善新發展階段的產業政策，把維護產業安全作為重中之重，強化戰略性領域頂層設計，增強產業政策協同性。要加強關鍵核心技術攻關和戰略性資源支撐，從制度上落實企業科技創新主體地位。要更加重視「藏糧於技」，突破耕地等自然條件對農業生產的限制。要大力建設世界一流企業，倍加珍惜愛護優秀企業家，大力培養大國工匠。

除了研究加快建設現代化產業體系問題，中央財經委會議昨另一個主題是研究以人口高質量發展支撐中國式現代化問題。

要求着力提高人口整體素質

針對當前國家人口發展呈現少子化、老齡化、區域人口增減分化的趨勢性特徵，會議要求着力提高人口整體素質，努力保持適度生育水平和人口規模。會議強調，全面提高人口科學文化素質、健康素質、思想道德素質。要建立健全生育支持政策體系，大力發展普惠託育服務體系，顯著減輕家庭生育養育教育負擔。

要加強人力資源開發利用，穩定勞動參與率，提高人力資源利用效率。要實施積極應對人口老齡化國家戰略，推進基本養老服務體系建設，大力發展銀髮經濟，加快發展多層次、多支柱養老保險體系，努力實現老有所養、老有所為、老有所樂。

會議由身兼中央財經委主任的國家主席習近平主持，出席的國務院總理李強是中央財經委副主任，中央書記處書記蔡奇、國務院副總理丁薛祥則是中央財經委委員。習近平發言時強調，新一屆中央財經委要繼續發揮好制定經濟工作重大方針的作用，進一步加強和改善黨中央對經濟工作的集中統一領導。會議還審議通過了《中央財經委員會工作規則》和《中央財經委員會辦公室工作細則》。