北京聞風：重民間資本 促經濟復蘇 ／文：鍾鳴九

中國文化和旅遊部發布，截至5月3日，今年五一假期實現旅遊收入1480.56億元（人民幣，下同），按年比增長128.90%。該收入涉娛樂、餐飲、酒店、交通、零售等行業，大多數為民營企業所得。

民營企業經營活力的釋放，可看出政府市場意識、服務意識的提升。以現象級事件「淄博燒烤」為例，當地政府配合燒烤節推行多項舉措，開通燒烤遊專列，在網紅小吃街旁趕建停車場免費開放，207家黨政機關事業單位免費開放停車場和廁所等，被評價為「呈現了政府與民營企業、政府與小商小販處理好彼此關係的樣板」。

除淄博外，近來，陝西、寧夏、重慶等多地政府發布促民營經濟舉措。而上月舉行的二十屆中央全面深化改革委員會第一次會議強調，要着力優化民營經濟發展環境，破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙，「完善政策執行方式，加強政策協調性，推動各項優惠政策精準直達，切實解決企業實際困難」。

除了民營企業，民間資本的政策環境也更加寬鬆。

民間資本參與重點建設釋活力

《人民日報》5日發表文章《推動更多民間資本參與重點建設任務》，專訪「國家發展改革委投資司負責同志」指出，將從建立鼓勵機制，加強信息發布和引導，加強要素保障促進項目落地實施，推動盤活存量資產形成良性循環，營造良好投資環境等多方面促民間資本參與重點建設任務。

4月底，國家發改委記者會透露，2022年以來各地推介的5萬餘個項目中超過9000個吸引到民間資本參與，涉及民間投資2.9萬億元。

浙江大學公共政策研究院教授蔡寧認為，民間資本參與重點項目建設讓原本因財政預算不足的項目啟動加快，也釋放了更多經營活力。專業人士指出，內地應營造對不同投資主體更加公平投資環境，以釋放民間資本更多活力。

內地一季度經濟數據出爐，既有4.5%的「超預期」，也有「外需恢復好於內需，國有資本復蘇好於民間資本」的隱憂。分析人士認為，新一輪釋放民營企業、民間資本活力的舉措，具有較強針對性，將在未來經濟復蘇中顯示持續活力。

文：鍾鳴九