民調：台大選勝賴清德 唯靠「侯柯配」 藍營徵召拖字訣 內耗不斷恐走舊路

三強鼎立藍綠對決 賴皆排第一

台灣《美麗島電子報》5月4日公布的一份民調指出，若藍綠白皆投入選戰，在「賴柯侯」三強鼎立組合中，身兼民進黨主席的台灣副總統賴清德支持度35.4%居冠、國民黨侯友宜26.0%居次、民眾黨主席柯文哲22.0%居末；而在「賴柯郭」三強鼎立組合中，賴清德以35.5%支持度排名第一、柯文哲22.6%排名第二、鴻海創辦人郭台銘22.5%排名最後。

民調又假設藍綠對決，即柯文哲未參選，調查結果顯示其支持者選票多數流向郭台銘。但國民黨不論徵召侯友宜或是郭台銘，結果均為賴清德以45.0%的支持率勝出。而只有侯友宜與柯文哲兩人合作參選2024，才能以支持度46.6%贏過賴清德的40.7%。其中，支持「侯柯配」的泛藍高達85.3%、民眾黨則為86%，可見藍白陣營對「侯柯配」支持度極高。

藍白陣營對侯柯配支持高 評論：不可能

在島內眾多的選舉民調中，這份民調被對岸平台轉載，並以「『侯柯配』能贏賴清德」為題，側面顯示站在泛藍立場，「三角督」選情並非理想，難以發揮最大能量。但談到實際操作層面，對於「侯柯配」，台灣時事評論員、中國文化大學教授鈕則勳斷言「不可能」：「柯文哲一定會選，他要帶領民眾黨衝立法院席次，是一個『母雞帶小雞』的概念。如果他退選，民眾黨士氣會崩潰。」

回顧2020年大選，柯文哲創立的民眾黨首秀拿下5席不分區立委，成為台立法院「關鍵少數」。這名網紅前台北市長成功將自身政治能量轉化，哺育出握有上百萬票的台灣第三大政黨。民眾黨內亦表示，柯文哲將在5月20日正式宣布參選，並舉辦記者會，闡述參選理念及未來施政方針。

柯動作頻賴攻外交 侯未獲提名「綁手腳」

談及2024，柯文哲表示因為會親自上場，立委「8席是低標」。他近期多次表態台灣陷入藍綠僵局，作為第三勢力要走出一條活路，給台灣撐出最大生存空間。4月迄今，他更數度喊出要組建「聯合政府」以團結台灣，不過未獲藍綠理睬。郭台銘更奚落其想法是「沒睡飽」，3年前一度甚囂塵上的「郭柯合」，如今似已分道揚鑣。

相較柯文哲早前赴美後政治動作頻頻，逐漸開展選舉理念論述。賴清德也勤修外交學分，不斷接見來台的外國訪團；其輔選團隊也已經正式租下中央黨部旁匯泰大樓作為競選辦公室，民進黨智庫副董事長邱義仁則擔任總統大選策略小組召集人，備戰2024大選選戰部隊陸續就定位。

至今未獲正式提名的侯友宜，則顯得「綁手綁腳」，唯藉外訪星國和接受質詢時抒發「隨時可上場」的宏願。另邊廂，4年前負氣退黨的郭台銘積極爭取國民黨提名，下周將展開全台造勢活動，作最後衝刺。而隨着郭台銘和團隊的高調動作，有藍營人士指出，近期郭的民調「一直在上升」，侯友宜則有下滑趨勢。

倘郭台銘民調續拉高 藍營未來整合更難

侯郭二人，一個是有豐富地方和選舉經驗的政客，一個是熟悉外交及全球經濟產業的商人，在藍營中各有支持者。儘管郭台銘多次表態這次會遵循黨內規劃，但競爭和等待之下，兩派正逐漸產生裂痕。「挺侯派」擔憂時不我待，希望黨主席朱立倫盡快確定徵召人選。朱立倫始終沒有正面回應，僅在5月3日表示「會在這個月提出最強、最好的候選人，提名過程中會堅定無私無我」，又說唯一能確定的是徵召名單沒有他自己。

「給外界的觀感是，不知道朱立倫『葫蘆裏賣的什麼藥』。」鈕則勳對此評價道。他指出，一旦徵召塵埃落地，朱立倫便「什麼都不是」，不免希望利用主席的主場優勢，讓候選人來談如何分配資源。「但一直拖下去，只會讓郭台銘的民調繼續拉高，未來要整合更難」，他批評朱作為黨主席，此前也一直沒公布具體的徵召規則，如此「拖」字訣，令藍營不斷內耗。

回望4年前，國民黨直到7月底才正式提名時任高雄市長韓國瑜為總統候選人，當時其民調已出現下滑。徵召結果的「難產」，亦令有心競逐大位的藍營大老們分裂。如今國民黨強調不會讓2019重演，卻在觀感上有步後塵之勢。同樣如韓國瑜，剛連任新北市長的侯友宜，轉頭若又參選總統，亦勢必要將面對正當性不足的質疑。

去年九合一大勝 「勝利果實」白消耗？

中評社近日評論稱，國民黨要打贏大選，首先要把正藍熱情全部催出來，這一點上次韓國瑜做到了，再擴大去爭取非綠的選票。鈕則勳亦指出，若國民黨想要打贏這場選戰，「整合侯郭是目前的首要任務，先不要想着搞『非綠聯盟』」。評論亦質疑侯友宜「不藍不綠、不批民進黨、不打兩岸牌、不反戰、不肯打破不沾鍋」的態度，「很難想像要如何催出正藍的熱情，衝高人氣去尋求整合民眾黨柯文哲，為非綠打這場以下架民進黨為目標的選戰」。鈕則勳則認為，若徵召結果出爐，侯友宜始能名正言順造勢，並作兩岸論述。

去年11月底，國民黨在藍綠對決的「九合一」地方選戰中大勝，亦如2018年。而如今對總統參選人態度仍然曖昧的國民黨中央，會否白白消耗來之不易的「勝利果實」，仍有待觀察。

明報記者

（時事解構）

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