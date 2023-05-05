駐京周記：網紅城市魅力發掘

借城市特色 營造打卡「氛圍感」

和以往有山有水的傳統旅遊城市不同，近年諸如重慶、成都、西安、長沙，甚至最近爆火的淄博，並沒有精絕的自然景觀，卻可以憑借城市特色，營造適合打卡拍照的「氛圍感」網紅打卡地，或運營城市事件，憑借熱點話題在社交平台迅速走紅。為了避開旅遊高峰期，記者特意選在五一假期的前一周離開京城，到訪了西安、重慶、成都等地，也體驗了一把網紅城市的「魅力」。

作為擁有三千多年歷史的古城西安，旅遊重點也在人文歷史。但比起大雁塔、鐘鼓樓、秦始皇陵這些古代建築，「長安十二時辰」、「大唐芙蓉園」、「大唐不夜城」等人造景觀佔了西安旅遊的半壁江山。隨處可見的「迪士尼在逃公主」風的「流水線公主」旅拍，被約到爆滿的各種漢服體驗館，都成為了西安旅遊的特色之一。尤其在各種網紅打卡點，和大批身穿漢服的人站在一起，的確有種穿越回盛唐的錯覺。不過身旁各種拎着相機教人擺姿勢，排隊照相的旅拍們一張嘴全是：「300（元）一天，20張精修（精心修圖），不滿意不要錢」。確實有些煞風景。

景點主要特色：人多

重慶和成都就相似很多，景點主要特色就是「人多」。記者還是在五一假期前一晚到訪了洪崖洞。當天還下着雨，洪崖洞密密麻麻的人群著實壯觀。大多數都是二三十歲的年輕人，在洪崖洞對岸的江灘拍照。雨越下越大，小販處的雨傘，也從剛開始的2元一把逐漸漲價到20元，依然被搶購一空。假期中淩晨的春熙路堵車現象非常嚴重，幾百米的路程，至少半小時起步。打車軟件上的排隊人數一直顯示在200人以上，比高峰時的三里屯排隊還要久。

原本還想打卡一下淄博燒烤，但五一期間淄博的酒店和車票很早就已經售罄。若是之後有機會，還是想親自去看一看這個完全憑借熱點事件爆火的城市，究竟「憑什麽」。

記者 王佩凡