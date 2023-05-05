中印外長談邊境 秦剛赴巴國晤阿富汗官

秦剛此次到訪印度，主要出席上合組織外長會，為上合峰會做準備。據印度《經濟時報》（The Economic Times）等印媒報道，昨日，印外長蘇傑生在貝瑙利姆（Benaulim）與秦剛舉行雙邊會晤。蘇傑生在twitter表示，他和秦剛討論的雙邊關係重點，仍是確保邊境地區的和平與安寧，解決懸未決的問題。

首訪巴基斯坦 談地區形勢

另據新華社報道，結束上合組織外長會之後，秦剛將赴巴基斯坦訪問。外交部發言人表示，此次是秦剛首次訪問巴基斯坦，也是中巴高層近期密集互動的重要一環。訪問期間，秦剛將會見巴國家領導人，並同巴外長比拉瓦爾共同主持第四次中巴外長戰略對話，就兩國關係和國際地區形勢進行面對面深入溝通。

秦剛將在巴基斯坦出席第5次中阿巴三方外長對話。2017年12月26日，首次中阿巴三國外長會在北京舉行，這一對話此後成為涉阿富汗問題交流合作的重要平台。外交部發言人稱，當前，阿富汗人民已經度過最困難時期，但仍面臨嚴峻挑戰，極需外界更多支持和幫助。